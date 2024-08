El próximo domingo, 7 de enero, el escenario del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá la ceremonia de los Globos de Oro, los premios de cine conocidos por ser la antesala de los Oscar. Después de años de polémica por la falta de diversidad y corrupción, la nueva organización se ha propuesto recuparar el prestigio y el glamur de antaño. De nuevo, las estrellas volverán a brillar en la alfombra roja y, entre otros, se espera que dos recientes parejas de jóvenes famosos acaparen todos los focos.

Por un lado es posible que Rosalía quiera acompañar a su chico -aunque aún no ha habido confirmación oficial del noviazgo- en una cita tan importarte. Jeremy Allen White, que está nominado en estos galardones por su papel en la serie 'The Bear', se ha convertido esta misma semana en el nuevo 'chico Calvin Klein', en una impresionante campaña donde además de lucir los famosos calzoncillos blancos y negros deja claro que no solo trabaja duro en el 'set' de rodaje, también en el gimnasio.

Los fans de la diva catalana están como locos especulando en las redes ante la posibilidad de verla pisar la alfombra roja y codearse con todas las estrellas de cine y de la televisión que acudirán a la cita.

Los rumores de noviazgo de Rosalía con el actor, divorciado y padre de dos hijas pequeñas, comenzaron en octubre cuando el actor, de 32 años, y la cantante de 'Motomami', de 31 años, fueron vistos en un mercado de Los Ángeles. Desde entonces los fotógrafos han captado a la pareja en actitud romántica y cariñosa, como en una cena para dos tras la proyección de la película 'Juegos salvajes', en Los Ángeles o por las calles de la ciudad.

En diciembre, han sido fotografiados varias veces paseando por Nueva York, charlando y fumando, algo que no ha gustao mucho a los admiradores de la cantante, preocupados por las consecuencias que pueda tener ese hábito en su voz. Al final, la propia cantante ha anunciado que entre sus propósitos para 2024 será el de no volver a fumar (subió un vídeo con su "último cigarrito").

Hasta ahora, Rosalía y Jeremy no se han dejado ver juntos en ningún acto público. Sí en cambio otra de las parejas que podría ser el foco de atención de los Globos de Oro: la 'socialité' Kylie Jenner (26) y el actor Timothée Chalamet (28), que está nominado al mejor actor en la categoría de comedia o musical, por su papel protagonista en 'Wonka'. La pareja trata de llevar con mucha discreción su relación, pero ya se han dejado ver varias veces en actos públicos.

Por ejemplo, en noviembre, la empresaria hermana de Kim Kardashian recibió un premio de moda por su marca de cosméticos en una gala a la que acudió junto con el joven actor, aunque declinaron posar juntos en la alfombra. También fueron juntos a una fista en Nueva York, después de que el actor participase en la grabación de 'Saturday Night Live', y a la fiesta de Navidad que organizó la hermana mayor de Kylie.