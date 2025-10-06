Críticas a Netflix por el acento de sus series españolas: ¿qué diferencia a 'Animal' y 'Dos tumbas'?

La conversación sobre la representación de los acentos y lenguas en la ficción española ha vuelto a encenderse, esta vez a raíz de dos de los últimos estrenos de Netflix: 'Animal', ambientada en Galicia, y 'Dos tumbas', rodada en Andalucía. El detonante ha sido el escritor, jurista y profesor cordobés Antonio Manuel, quien ha lanzado en redes sociales una reflexión que ha generado un intenso debate sobre la diversidad lingüística en las series producidas en España.

“¿En qué se diferencian?”, se pregunta el autor. “Mientras en 'Animal' sus personajes hablan en gallego -o con su acento- porque se desarrolla en Galicia; en 'Dos tumbas' hablan en castellano -con acento neutro-, aunque se desarrolla en Andalucía, salvo el narco que habla con el particular seseo de Bujalance y no con el ceceo propio de Frigiliana”. Con esta comparación, Antonio Manuel subraya lo que considera una falta de coherencia cultural en la adaptación de los acentos según la región en la que transcurre cada historia.

En un segundo mensaje, el autor va más allá y apunta a las raíces del problema: “¿Y por qué si las dos son de Netflix? Quizá no influya que las productoras sean de Madrid y Barcelona, pero estoy seguro de que otro gallo nos cantaría si el CIF fuera andaluz. Lo que de verdad influye es que el pueblo gallego no lo consentiría, y el andaluz ni se ha dado cuenta”. Su crítica pone sobre la mesa una cuestión recurrente: la ausencia del acento andaluz en muchas producciones ambientadas en el sur de España.

Este debate coincide además con la reciente entrada en vigor de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que insta a las plataformas a promover la diversidad lingüística y a ofrecer un mayor número de producciones en las lenguas cooficiales del Estado. Netflix ya ha comenzado a aplicar estos criterios: recientemente ha incorporado 'Desaparecido' no solo en su versión original grabada en castellano, sino también en euskera, en un gesto que refuerza la apuesta por el plurilingüismo y la accesibilidad cultural dentro de su catálogo en España.