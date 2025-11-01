Pablo Alborán, ante su debut como actor: "En 'Respira' he sentido más compañerismo que en la música"

El cantante Pablo Alborán hacía tiempo que quería debutar en el mundo de la interpretación. Había hecho unos cuantos 'castings', pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de demostrar su faceta como actor, algo que ha podido hacer en la segunda temporada de 'Respira', la serie de Netflix ambientada en un hospital. El artista da vida, con mucha naturalidad, a un cirujano plástico con bastante ego cuya trama está muy relacionada con Quique (Xoán Fórneas). Les acompaña Aitana Sánchez-Gijón, que interpreta a Pilar, la jefa de cirugía, que ahora asume nuevas responsabilidades.

--A Pilar y a Quique ya los conocíamos de la primera temporada. Pero no este cirujano plático que interpreta Pablo, Jon. Preséntelo.

Pablo Alborán: Jon es un cirujano muy seguro de sí mismo, acostumbrado a que todo le salga bien. Llega al hospital Sorolla para desestabilizar algunas tramas, porque los quirófanos se alquilan para operaciones privadas y él entra en esa ecuación. Estoy muy contento con la experiencia y agradecido por esta oportunidad.

--May (Marwa Bakhat) lo llama "playboy". ¿Está de acuerdo?

Pablo Alborán: Y narcisista. Eso habría que preguntárselo a Marwa (ríe). Es verdad que tiene un punto de soberbia, de narcisismo, porque tiene claro lo que quiere y lo que tiene que hacer. Sus esquemas están muy bien establecidos y no está acostumbrado a que las cosas no salgan según sus planes. Y a medida que se va desarrollando la serie, las cosas no salen como él espera. Así que no solo desestabiliza la vida de los demás, sino también la suya propia.

--¿Quique y Jon serán una de las parejas de la temporada? Aunque empiezan con mal pie.

Pablo Alborán: No sabemos muy bien hasta dónde podemos contar...

Aitana Sánchez-Gijón: Se puede decir que pasan cosas.

Xoán Fórneas: Son dos personajes muy independientes que van mucho a su rollo. Es que hoy en día eso de “pareja” es tan relativo…

Pablo Alborán: Tienen un deseo en común, pero tienen formas muy distintas de entender el amor y las relaciones. Intentan ir hacia el mismo lugar, aunque la cosa igual tampoco sale como esperamos ninguno de los dos...

--A Pilar la vemos con más responsabilidades que nunca, pero también más vulnerable.

Aitana Sánchez-Gijón: Sí, en esta temporada las cosas se complican para ella, sobre todo en su relación con su hijo. Ya la vimos flaquear en la primera, y por suerte vimos también ese lado más humano. Pilar es una mujer muy fuerte, profesional, con unas convicciones muy bien instaladas, coherente y consecuente con las cosas que cree que son justas para los pacientes y para el hospital. Pero en el lado personal tiene todo lo que le pasa con su hijo y ahí entra ya el tema de las enfermedades mentales, que la desestabiliza, igual que el de la privatización del hospital, que la coloca en un lugar de responsabilidad que no tenía. Hay una nueva gerencia que ella cree que actúa de forma poco correcta, se externalizan servicios, se alquilan quirófanos en operaciones privadas…Todo eso va generando conflicots y Pilar, como una Juana de Arco, intenta defender lo que es justo y a sus pacientes.

Xoán Fórneas y Pablo Alborán, en 'Respira' / CARLA OSET / NETFLIX

--Más allá del drama y las relaciones, ¿creen que la serie sirve también para poner en valor la sanidad pública?

Pablo: Por supuesto. Vuelve a poner sobre la mesa la reflexión sobre lo que está pasando con nuestra sanidad pública y con la salud mental de los profesionales. Hay médicos que hacen más de cien horas de guardia a la semana y eso no puede ser. Tenemos una sanidad maravillosa, pero nos la podemos cargar. Lo que hay detrás de los médicos son personas, y esta serie pone en primera línea que no son superhéroes, que tienen una vida, unos límites, y eso conecta con la realidad.

--Pablo, ¿cómo llegó a 'Respira', su debut como actor? ¿Fue un personaje escrito para usted o tuvo que hacer un 'casting'?

Pablo: Me llamó Antonio Rubial, precisamente el representante de los tres, y me dijo que me querían hacer una prueba. Ya hice el 'casting' para la primera temporada, pero no pude entrar, y en la segunda querían que volviera a probar. Me preparé y salió. Después de que me dijeran que sí, me entraron todos los nervios del mundo. Me encerré a estudiar como un loco, visité hospitales, observé operaciones… Quería hacerlo bien. Estoy muy agradecido porque es difícil darle una oportunidad a alguien que tiene un pasado público. Se me conoce por hacer música y entiendo que es complicado olvidar la imagen que se tiene de mí como artista. Que confiaran en mí significa mucho. Aparte, ha sido una gozada trabajar con estos genios.

Aitana: Déjanos decir que es mutuo. ¡Es que parece que lleve toda la vida haciendo esto! Le da una verdad al personaje... Obviamente el bagaje que tiene como músico también le ha dado unas tablas y no parte de cero, pero el oficio de actor es otra cosa y él está aquí con todo el derecho.

Xoán: Y no es nada fácil llegar a un sitio en el que estaba todo arrancado, con una familia hecha, e integrarse como lo hizo.

Pablo: Pero ha sido gracias a ellos, y de verdad que no es peloteo. He sentido muchísimo compañerismo, más incluso que en la música. No lo digo por mis compañeros músicos, sino porque la música es un proceso muy solitario. En cambio, aquí necesitas del otro para que todo salga. Me he sentido supercobijado y arropado desde el primer día.

Aitana Sánchez-Gijón, flanqueada por Manu Ríos y Marwa Bakhat, en 'Respira' / CARLA OSET / NETFLIX

--Aitana y Xoán, ustedes ya estuvieron en la primera temporada. ¿Recibieron comentarios del personal sanitario sobre la serie?

Xoán: De todo tipo, pero sí, la ha visto muchísima gente del sector. Cada vez que voy al médico ya no tengo intimidad, porque saben quién soy (ríe). Me dan su punto de vista y hay gente que incluso nos agradece que visibilicemos muchas de las realidades que ellos viven.

Aitana: Sí, la ve mucha gente del ámbito médico. Evidentemente es una ficción en la que todo está llevado al límite, todo es a vida o muerte, con unas urgencia que están que arden las 24 horas. Es una serie que está como muy arriba para enganchar también al personal y crear esta adrenalina, y afortunadamente en los hospitales no es así todos los días ni a todas horas. Algunos dicen que se parece poco a la realidad, otros disfrutan viendo cómo llevamos las cosas al límite... En general el público tiene claro que es una ficción, aunque hay otros que critican un poco más, pero también me parece lógico.

--¿Por qué creen que las series de médicos gustan tanto? Porque son un género en sí mismo.

Aitana: Porque un hospital es como un microcosmos. Es como meterte en 'La colmena' de Cela, es una colmena de personajes que están al borde de la vida y la muerte, donde se establecen vínculos que permiten contar todo tipo de historias. Además, tienes a los personajes fijos que trabajan ahí y luego, muchas historias de los pacientes que van pasando. El hospital es un entorno ideal para contar de todo.

—¿Habrá tercera temporada?

Xoán: No lo sabemos, ojalá, pero eso no depende de nosotros.

Aitana: Dependerá del público y de cómo funcione esta segunda temporada. De momento, cruzamos los dedos.

