Nuevas intrigas reales
Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman a 'Su Majestad' en su segunda temporada: así serán los nuevos episodios, que ya inician su rodaje
La comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José incorpora nuevos personajes en plena grabación de sus seis episodios
Carlos Merenciano
Prime Video ha anunciado la incorporación de Leonor Watling y Ángela Cervantes a la segunda temporada de ‘Su Majestad’, la comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José. La serie se encuentra actualmente en pleno rodaje y prepara seis nuevos episodios que se estrenarán próximamente.
La ficción continúa liderada por Anna Castillo, que da vida a la reina Pilar, y Ernesto Alterio en el papel de Guillermo, jefe de la Casa Real. En esta nueva etapa, Watling interpretará a Amanda Montesinos, una antigua amiga del rey Alfonso, mientras que Cervantes encarnará a Valentina de Moreneses, la prima excéntrica y fiestera de la joven monarca, dos personajes que prometen agitar la estabilidad del Palacio.
La trama retoma la historia en 2026, con Pilar ya coronada y decidida a modernizar la institución en un contexto de creciente rechazo hacia la monarquía. En su intento por marcar distancias con el legado de su padre, la reina deberá enfrentarse a tensiones internas, amores incómodos y alianzas inesperadas, entre ellas la figura de Amanda, vinculada al pasado del anterior rey.
El rodaje se desarrolla entre Madrid y otras localizaciones emblemáticas. Espacios como el Palacio de Linares, el Casino de Madrid o el Palacio de Santoña vuelven a servir de escenario, junto a nuevos enclaves como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes o el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. También se ha grabado en el Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén, en Ciudad Real.
