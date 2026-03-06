Jueves 5 marzo 2026
'Supervivientes 2026' arrasa en su estreno y lidera la noche por encima del 20% mientras Dani Rovira se desploma en su segunda semana en La 1
El reality de Telecinco domina con claridad el prime time mientras 'El Hormiguero' lidera el access y 'Horizonte' se convierte en la segunda opción.
Redacción Yotele
El estreno de la nueva edición de 'Supervivientes 2026' arrancó con fuerza en Telecinco. El reality se impuso con claridad en la noche del jueves al firmar un 21,2% de cuota de pantalla y reunir a 1.227.000 espectadores de media, unos datos que lo sitúan muy por delante del resto de ofertas de la competencia en el prime time.
En el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a liderar su franja en Antena 3 gracias a la visita de Marc Giró. El programa presentado por Pablo Motos anotó un 15% de share y una media de 1.899.000 espectadores, manteniéndose como la opción más vista antes del arranque del prime time. Después, la serie 'Perdiendo el juicio' mantuvo una trayectoria sólida en su cuarta semana al alcanzar un 10% de cuota y 813.000 espectadores de media.
La 1, por su parte, no logró seguir el ritmo de sus competidores en la noche del jueves. 'Al margen de todo', el formato presentado por Dani Rovira, firmó un 7,7% de share y reunió a 567.000 espectadores en su segunda semana de emisión. El espacio no solo se queda fuera del doble dígito, sino que pierde más de dos puntos respecto a su estreno. Antes, en el access, 'La Revuelta' cerró la semana con un 10,3% de cuota de pantalla y 1.280.000 espectadores.
En Cuatro, 'Horizonte' volvió a firmar una noche destacada. El programa conducido por Iker Jiménez alcanzó un 10% de share y 729.000 espectadores, convirtiéndose en la segunda opción entre todas las cadenas.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.215.000 (9,7%)
Al margen de todo: 567.000 (7,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.899.000 (15%)
Perdiendo el juicio: 813.000 (10%)
Telecinco
Supervivientes. Express: 1.375.000 (10,8%)
Supervivientes: 1.227.000 (21,2%)
laSexta
El intermedio: 905.000 (7,1%)
El taquillazo “The Bank Job”: 376.000 (5,6%)
Cuatro
First dates: 674.000 (5,3%)
Horizonte. Avance: 1.163.000 (9,1%)
Horizonte: 729.000 (10%)
La 2
Cifras y letras: 681.000 (5,2%)
El cine de La 2 “Un blanco fácil”: 289.000 (2,8%)
LATE NIGHT
La 1
Al margen de todo: 122.000 (3,5%)
Informativo 24h: 79.000 (4,3%)
Antena 3
Perdiendo el juicio: 260.000 (5,6%)
Allí abajo: 107.000 (4,4%)
laSexta
Cine “Traición de los 17”: 89.000 (3,7%)
Cuatro
Callejeros: 194.000 (6,4%)
El desmarque. Madrugada: 71.000 (4,2%)
La 2
Documentos TV: 95.000 (1,9%)
Cine “Flashdance”: 39.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 976.000 (11,1%)
Valle Salvaje: 823.000 (10,5%)
La Promesa: 1.016.000 (12,4%)
Malas lenguas: 1.108.000 (12,1%)
Aquí la Tierra: 1.447.000 (13,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.243.000 (13,5%)
Y ahora, Sonsoles: 734.000 (8,9%)
Pasapalabra: 1.886.000 (18,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 754.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 822.000 (9,7%)
¡Allá tú!: 1.013.000 (9,8%)
laSexta
Zapeando: 545.000 (6%)
Más vale tarde: 566.000 (6,9%)
laSexta clave: 568.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 723.000 (8,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 552.000 (6,6%)
La 2
Saber y ganar: 610.000 (6,3%)
Grandes documentales: 322.000 (3,8%)
Malas lenguas: 605.000 (7,5%)
Sukha: 166.000 (1,8%)
Limpia y ordena: 160.000 (1,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 425.000 (20,2%)
Mañaneros 360: 581.000 (16,7%)
Mañaneros 360: 960.000 (11,3%)
Antena 3
Espejo público: 343.000 (12,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 832.000 (15,6%)
La ruleta de la suerte: 1.616.000 (20,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 162.000 (8,4%)
El programa de AR: 308.000 (12,4%)
Vamos a ver: 411.000 (9,9%)
El precio justo: 676.000 (9,1%)
laSexta
Aruser@s: 333.000 (14,4%)
Al rojo vivo: 445.000 (10,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1%)
Alerta cobra: 17.000 (0,9%)
Alerta cobra: 31.000 (1,5%)
Alerta cobra: 54.000 (2,3%)
En boca de todos: 268.000 (7,7%)
La 2
Zoom tendencias: 25.000 (1,7%)
El tiempo de una vida: 21.000 (1,1%)
Un país en bicicleta, diario de una ciclista: 9.000 (0,4%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 28.000 (1,2%)
El chef errante: 45.000 (1,8%)
El chef errante: 36.000 (1,4%)
El western de La 2 “Los compañeros”: 85.000 (2,3%)
El cazador: 134.000 (2,1%)
El cazador: 229.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.498.000 (24,9%)
Telediario 1: 1.502.000 (15%)
laSexta Noticias 14h: 916.000 (10,5%)
Informativos Telecinco 15h: 987.000 (9,8%)
Noticias Cuatro 1: 569.000 (7,7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.525.000 (20%)
Telediario 2: 1.804.000 (14,4%)
Informativos Telecinco 21h: 1.159.000 (9,3%)
laSexta Noticias 20h: 792.000 (8%)
Noticias Cuatro 2: 572.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 167.000 (19,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 196.000 (15%)
El Matinal (Telecinco): 124.000 (9,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (11%), laSexta (7,2%), Cuatro (7%), La 2 (3,6%).
Mensual: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,6%), La 2 (3,2%).
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Decisión tomada con Julen Agirrezabala
- Se confirma el problema para Carlos Corberán en el entrenamiento del Valencia CF
- Final: Valencia Basket resiste la rebelión lituana y logra una victoria importante
- El Valencia CF ficha a la perla de la cantera del Ontinyent
- El porterazo valenciano que no deja de crecer: MVP de la Copa de Italia
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV
- El deseo de 'papá' Carlos Soler para la final de la Copa del Rey