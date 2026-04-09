Netflix suma nuevos fichajes a la quinta temporada de 'Los Bridgerton', centrada en Francesca y Michaela

Después del renovado cuento de la Cenicienta que vivieron Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha) en la cuarta entrega de 'Los Bridgerton', Netflix ya está inmersa en la producción de los nuevos episodios, que empezarán a rodarse dentro de poco en Londres. La quinta temporada de la exitosa serie basada en las novelas de Julia Quinn estará protagonizada por otra de las hijas de la saga, Francesca, y por Michaela, la prima de su difunto marido. Pero, como suele ser habitual cada año, habrá unos cuantos fichajes en la alta sociedad de la época de la Regencia inglesa.

Uno de ellos es Tega Alexander ('Mobland', 'The Sandman'), que interpretará a Christopher Anderson, el hijo de Lord Anderson, un casanova de la era de la Regencia que dejará su huella en la sociedad de un modo u otro y que podría hacerles la competencia a los solteros Bridgerton. Pero, tras su fachada desenfadada se esconde una corriente de inseguridad que amenaza con desmoronarlo.

La madre de Michaela

También se une al reparto Jacqueline Boatswain ('Carnival Row'), que interpretará el papel de Helen Stirling, madre de Michaela y de donde sacó su carácter. La mujer busca guiar, y en ocasiones empujar, a su hija durante la temporada social londinense, con la misma dosis de vivacidad que de amor.

La tercera incorporación es la de Gemma Knight Jones ('Mobland'), que se meterá en la piel de Lady Elizabeth Ashworth, una vieja amiga de Michaela que será su confidente y guía en Londres. Bajo su encanto juguetón se esconde una mujer realista con los pies en la tierra, que conoce bien las normas no escritas de la sociedad.

Volver al mercado matrimonial

La quinta temporada de 'Los Bridgerton', que constará de ocho episodios, se centrará en la introvertida hija mediana, Francesca (Hannah Dodd), que siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en los suntuosos bailes. Dos años después de perder repentinamente a su querido marido, John, la chica decide volver al mercado matrimonial.

Los tres fichajes de la quinta temporada de 'Los Bridgerton' / NETFLIX

Pero cuando Michaela Stirling (Masali Baduza), la vitalista prima de su difunto esposo, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar, ya que la recién llegada empieza a despertar en ella emociones inesperadas.

Los nuevos episodios profundizarán más sobre la personalidad de Michaela, que hasta ahora se había mostrado siempre como una joven de lo más decidida. Pero debajo de esa personalidad extrovertida se esconde una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda. En esta temporada tendrá que enfrentarse a esa vulnerabilidad mientras que se ve obligada a afrontar su relación con el legado de su difunto primo y con Francesca.

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