El director de 'El 47' rueda una serie sobre cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda

Marcel Barrena, director de la premiada película 'El 47', prepara una serie basada en hechos reales junto a Alberto Marini (creador de títulos como 'Marbella' y 'La Unidad'). Ambos están detrás de 'Todo lo necesario', ficción para Movistar Plus+ protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López.

Se trata de un 'thriller' de tres episodios inspirado en las negociaciones por la liberación de tres cooperantes españoles secuestrados a manos de Al Qaeda en octubre del año 2009 en la frontera de Mali y Mauritania, el cautiverio más largo de unos occidentales a manos del grupo terrorista.

Marina Salas, David Verdaguer y Enric Auquer, en 'Todo lo necesario' / Pol Rebaque

La serie recrea las complejas negociaciones políticas para su liberación, la tensión de las familias, la lucha de los rehenes por sobrevivir, las maniobras de los servicios secretos por localizarlos y, sobre todo, el dilema moral que supuso la negociación para todos los implicados a lo largo de los 267 días de cautiverio.

Negociaciones complicadas

Además de creadores, Marini y Barrena firman el guion. Este último también ejerce como director junto a Fernando Trullols ('Balandrau, vent salvatge'). "Desde el guion, la intención es construir un 'thriller' donde no hay respuestas limpias. Cada personaje defiende una verdad parcial", explican los creadores.

David Verdaguer, en 'Todo lo necesario' / Pol Rebaque

"Las familias quieren salvar a los suyos. Los gobiernos intentan evitar un precedente. Los negociadores saben que una palabra equivocada puede matar. Los secuestrados se mueven entre la necesidad, el negocio y la supervivencia. Los captores no son solo una amenaza abstracta, sino parte de un ecosistema político, religioso, económico y criminal mucho más complejo", explican los creadores.

Rodaje en África

'Todo lo necesario' se está rodando en África, en Saint Louis (Senegal), y en España, en Barcelona y Murcia. David Verdaguer ('Saben Aquell', 'Verano 1993'), Enric Auquer ('El maestro que prometió el mar', 'Casa en flames') y Marina Salas ('La ruta. Vol. 2: Ibiza', 'También esto pasará') se meten en la piel de los tres cooperantes españoles.

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Mónica López ('Rapa'), Borja Espinosa ('También esto pasará'), Àlvar Triay ('El 47'), Abdelatif Hwidar ('Raqa'), Kaabil Sekali('Nowhere'), Francesc Garrido ('La deuda'), Josean Bengoetxea ('Jone, a veces') y Tomás del Estal ('El cuco de cristal') completan el elenco.

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