Michelle Jenner y Joel Sánchez: "Entendemos perfectamente que Pedro Alonso quiera dejar 'Berlín'"

Aunque en la segunda temporada de 'Berlín', que acaba de llegar a Netflix, el robo es el objetivo principal de los ladrones, las relaciones sentimentales vuelven a estar también en el centro de la trama. Como la de Keila (Michelle Jenner) y Bruce (Joel Sánchez), dos de los miembros de la banda liderada por el personaje de Pedro Alonso.

—En la primera temporada, uno de los puntos fuertes fue la tensión amorosa entre Keila y Bruce. Ahora que ya se han casado, tienen otro tipo de tensión y muchos altibajos entre ellos.

Michelle Jenner: Creemos que en esta temporada Keila ha adoptado cosas de la esencia de Bruce y Bruce, de Keila. A Keila se le abrió un mundo cuando conoció a Bruce: un mundo que desconocía, unas emociones que le venían muy grandes. Y ahora tiene todo ese universo que quiere explorar, vivir y sentir.

Joel Sánchez: En Bruce ocurre a la inversa. Él vio en Keila un ancla, una forma de bajar un poco el ritmo de vida que tenía, de estar de un lado para otro como una hoja movida por el viento. En Keila encontró esa sensación de querer estar con alguien, en un sitio, tranquilo, sin necesitar nada más. Yo creo que Bruce se ha vuelto un poco más introvertido, más de planes tranquilos, más de estar en casa. Ha sido una simbiosis: mientras yo iba hacia el mundo de Keila, Keila iba hacia el mundo de Bruce.

—En los nuevos capítulos tienen unas cuantas escenas de acción. Joel, incluso una con fuego. ¿Cuál ha sido la más complicada?

Joel: Ha habido varias. Una en la que pasé miedo fue con los toros.

—¿Peor los toros que el fuego?

Joel: Sí. Eran muy mansos, pero yo estaba en plena toma, me giro y tengo uno aquí oliéndome la rodilla. Pensé: “¿Nadie dice corten? ¿Seguimos jugando?”. En ese momento se me pusieron de corbata. ¡Ese animal pesaba 700 kilos!

Michelle: Ha habido secuencias difíciles por la acción, otras por rodar de noche muchas jornadas seguidas, que es agotador, y otras por la carga emocional. En general es un rodaje muy exigente porque son ocho meses.

Joel: Y el momento previo al fuego también fue complicado. Con los atuendos que llevábamos, grabar esa secuencia se hizo un poco tedioso.

Michelle Jenner y Joel Sánchez, en 'Berlín' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

—Michelle lleva muchos años en la profesión, pero para Joel ha sido su primera serie. Supongo que 'Berlín' siempre será especial para usted.

Joel: Sí. Aparte de que es un proyecto increíble, le tengo un cariño especial porque han sido mis primeros compañeros de profesión. Tanto el equipo técnico como el reparto son los primeros con los que he estado en un 'set'. Me arroparon superbien, me apoyaron mucho. En ningún momento sentí: “Aquí está el 'rookie' retrasándonos”. Para nada.

Michelle: Pero si es la bomba. Hemos flipado con él. Empezar con un proyecto así es increíble. Ha estado genial desde el primer día. Puedes estar orgulloso.

—Pedro Alonso ha anunciado que no seguirá haciendo de Berlín. ¿Les ha sorprendido su decisión? ¿Cómo se lo han tomado?

Michelle: Lo entendemos perfectamente. Nos lo contó a todos personalmente antes de que nos enterásemos por otros sitios. Nos reunió y nos lo explicó. Lleva muchos años con este personaje y a veces uno siente que necesita soltarlo, explorar otros caminos e irse a otros lugares. Pero no estamos tristes, estamos de celebración.

Joel: Es un agradecimiento absoluto al proyecto, a Pedro y a todo el equipo humano que hay detrás. Han sido cuatro años muy bonitos. También ha habido momentos complicados, porque es una serie difícil de rodar, pero cuando miras hacia atrás lo recuerdas con una sonrisa. Yo lo veo como cuando haces la orla en bachillerato: te vas a la universidad, pero estás cerrando un ciclo con tu gente. Es una despedida alegre.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

—El final de la serie se rodó sin saber que no continuaría. ¿Creen que es un buen cierre para 'Berlín'?

Michelle: Sí, yo creo que sí.

Joel: Yo, que había visto 'La Casa de Papel' y Berlín era mi personaje favorito, te digo como espectador que sí.

—Ahora que se plantean nuevos 'spin-offs'... ¡podría hacerse uno de algún personaje de 'Berlín', quizá los suyos!

Michelle: Estamos abiertos a todo.

Joel: Yo, eso sí, con bigote, no perilla, por favor.

—Los actores de 'La Casa de Papel' experimentaron el fenómeno internacional de la serie española más global. ¿Ustedes han vivido algo parecido con 'Berlín'?

Joel: No con la magnitud del 'boom' de 'La Casa de Papel', obviamente, porque eso fue muy 'heavy'. Pero sí lo he notado fuera de España. En una 'fashion week', por ejemplo, la gente me gritaba, me señalaba, y yo al principio ni era ni consciente de que era a mí. Choca, pero es muy bonito ir a otro país y que te reciban con ese cariño por tu personaje y por el proyecto en el que estás. Es un regalo, una experiencia muy gratificante.

Michelle: Sí, se nota. Estar fuera de España y que te reconozcan sorprende, porque no te lo esperas. Pero en general es algo bonito: gente a la que le gusta tu trabajo y la serie.

Berlín, rodeado de su banda, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

—¿Qué es lo que más admiran y lo que más detestan de Keila y Bruce?

Michelle: Yo no detesto nada. A Keila le tengo muchísimo amor y cariño. Me parece tierna, divertida, pura. No hay nada oscuro en ella. Me encanta.

Joel: Coincido con Michelle. Bruce puede parecer una cosa al principio, pero tiene un corazón gigante y una sensibilidad enorme. Eso es lo que más resaltaría de él. Como parte más negativa, quizá que a veces se le va la fuerza por la boca, bromea fuera de tiempo y no sabe estar en algunos momentos. Pero tampoco lo veo como algo realmente negativo.

—Esta temporada está rodada en Sevilla. ¿Qué aporta la ciudad a la serie?

Michelle: Muchísimo. Ha sido un gusto rodar en Sevilla. Es el escenario donde todo transcurre y es maravilloso. Además, aquí conocemos a personajes nuevos y muy potentes, como Candela, a la que interpreta Inma Cuesta de forma increíble: una mujer pasional, llena de fuerza, que le vuela la cabeza a Berlín. También están los duques. El duque me fascina porque es como si Berlín se encontrara con Berlín. Es muy interesante ver cómo reacciona cuando se encuentra con alguien tan parecido a él.

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Joel: Desde que se conocen hay como un pulso invisible y mucho sarcasmo e ironía en cómo se hablan.

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