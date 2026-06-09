Movistar Plus+ renueva por sorpresa una de sus series tras tres años de su estreno y recupera a Berto Romero como protagonista
La plataforma ya rueda 'El otro mundo', segunda temporada de 'El otro lado'
Carlos Merenciano
Berto Romero volverá a investigar fenómenos paranormales en Movistar Plus+. La plataforma ha puesto en marcha ‘El otro mundo’, la segunda temporada de ‘El otro lado’, una renovación que llega por sorpresa tras el estreno de la primera entrega en 2023 y que recupera al cómico como protagonista, creador y ahora también codirector de la serie.
El rodaje ya ha comenzado en distintas localizaciones de Cataluña. Romero vuelve a interpretar a Nacho Nieto, el periodista especializado en sucesos inexplicables que en la primera temporada se movía entre el misterio, la obsesión y el humor incómodo. En esta nueva tanda, el universo de la serie se ampliará con nuevos casos, conspiraciones y fenómenos difíciles de explicar.
La trama arranca con una experiencia que descoloca por completo al protagonista. Nacho es abducido por unas misteriosas luces y, al despertar, sabe que debe transmitir un mensaje urgente a la humanidad. El problema es que no recuerda cuál era. Su entorno interpreta lo ocurrido como un nuevo brote psicótico y le empuja a aceptar un trabajo como colaborador en ‘Nueva Era’, el programa de Gorka Romero.
A partir de ahí, la serie jugará de nuevo con los límites entre lo real, lo paranormal y el espectáculo televisivo. Cuanto más se acerque Nacho a la verdad, más se difuminará la frontera entre una revelación auténtica y la explotación mediática del misterio, manteniendo la mezcla de comedia, terror cotidiano y conspiración que marcó la primera temporada.
‘El otro mundo’ estará formada por seis episodios y es una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat. Alberto de Toro repite en la dirección y se suma Berto Romero, que firma el guion junto a Rafel Barceló y Enric Pardo. La nueva temporada tiene previsto su estreno en 2027.
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