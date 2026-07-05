Primeros amores, escapadas y mucho entretenimiento: 10 series perfectas para ver durante este verano

Las series también son, obviamente, para el verano. Sobre todo aquellas que ofrecen entretenimiento ligero (eso, en realidad, tan complicado de hacer bien) y que riman con las experiencias que estamos viviendo o queremos vivir durante esta esperada estación: vacaciones y escapadas, romances con sabor a salitre, noches alargadas porque sí. Debajo, una selección de títulos recientes y clásicos ideales para las semanas venideras. Quien busque todavía más opciones, puede consultar el decálogo de hace dos veranos.

1. 'Todos nuestros años'

"Carley Fortune sabe crear un ambiente veraniego y nostálgico que es otro protagonista más de sus novelas", nos decía hace poco la 'booktoker' Zoe P. de Félix sobre una autora ahora trasladada fielmente al formato serie. Amy B. Harris ('Sexo en Nueva York') y Leila Gerstein ('Doctora en Alabama') ponen toda su experiencia al servicio de la emoción en este drama romántico con paisaje idílico: Barry's Bay, el ficticio pueblo a las orillas de un lago donde Persephone 'Percy' Fraser (Sadie Soverall) solía pasar los veranos y donde se decide a volver tras la muerte de su segunda madre, aunque eso suponga enfrentarse a muchos fantasmas. Disponible en Prime Video.

2. 'Heartstopper'

Quedan dos semanas para ponerse al día con el fenómeno 'young adult' de Netflix y poder así disfrutar de su cierre en forma de largo, 'Heartstopper forever', previsto para el 17 de julio. Ponerse al día o, por qué no, redescubrir este emotivo romance gay adolescente, historia del acercamiento entre dos chavales bien distintos de la Escuela de Chicos Truham: el ansioso pero inteligente Charlie Spring (Joe Locke), al que han acosado por ser gay, y la estrella del equipo de rugby Nicholas Nelson (Kit Connor), en principio heterosexual. Alice Oseman adapta su propio webcómic con verdadero tino; añade infinitos matices y enriquece a personajes secundarios que merecían ese trato. La temporada más escapista es la segunda, en la que nuestra querida tropa hace un climático viaje a París. Disponible en Netflix.

3. 'Las cuatro estaciones'

La gran cómica, actriz y guionista Tina Fey adapta, mano a mano con colaboradoras de 'Rockefeller Plaza”' una comedia no tan recordada de Alan Alda de 1981: la historia de tres matrimonios de mediana edad que salen juntos periódicamente de escapada a algún lugar, y del giro doloroso que lo cambia (casi) todo. Humor (a veces muy físico, a veces melancólico) sobre las cosas del querer (a tu pareja, a tus amigos) en la mediana edad. Su segunda temporada ha sido, según parece, mucho menos vista que la primera (un 63% menos, para ser precisos), pero está a la altura de la anterior. Y también sirve para irse de vacaciones sin salir de casa: de la costa de Nueva Jersey a bellos parajes italianos. Disponible en Netflix.

4. 'The Beauty'

Entre yates soleados y localizaciones soñadas (Venecia, Roma, París) se mueve una de las series más infravaloradas de lo que llevamos de 2026. Todo el ruido que hizo 'Love story' debió ser para esta otra producción de Ryan Murphy: ¿a quién le amarga un 'thriller' sobre un virus de diseño que convierte en peligroso/a y combustible supermodelo a todo quien se contagia? Partiendo de una serie de cómics de terror de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, el cocreador de 'American horror story' arma un entretenimiento virulento desdoblado en reflexión pertinente sobre la vanidad y sus consecuencias. Explosivo complemento a 'La sustancia', a la que supera en acidez de diálogos. Disponible en Disney+.

5. 'Dawson crece'

El pasado febrero decíamos adiós a James van der Beek, protagonista de este querida creación de Kevin Williamson ('Scream'), un clásico del drama adolescente de los 90. Encarnaba al Dawson del título, un quinceañero que supera el ocasional aburrimiento del pueblo costero de Capeside (Massachusetts) soñando con ser el próximo Spielberg. Katie Holmes era su amiga de siempre, Joey, con la que tiene algo platónico; Joshua Jackson, su otro mejor amigo y su compañero en el videoclub donde trabaja, y Michelle Williams, la joven que llegaba de Nueva York para sacudir todas las dinámicas. Disponible en Movistar Plus+.

6. 'One Tree Hill'

En la onda de 'Dawson crece' (de hecho, se la cita en el primer episodio), otro gran drama teen con sus buenos triángulos amorosos. Creada por Mark Schwahn (después responsable de 'The Royals'), se centra en dos medio hermanos, Lucas (Chad Michael Murray) y Nathan (James Lafferty), que luchan por posiciones en el equipo de básquet del instituto a la vez que tratan de arreglar sus vidas amorosas. El primero se debate entre la fiestera Brooke (Sophia Bush) y una 'dj' de emisora universitaria, Peyton (Hilarie Burton), fan de la banda punk Descendents. En la serie suenan también, ahí es nada, The Cure, Nada Surf o The Replacements. Disponible en Netflix.

7. 'Red Oaks'

Tras 'De culo y cuesta abajo', la segunda serie dirigida por David Gordon Green (última trilogía de 'Halloween') fue esta comedia iniciática de ritmos relajados. Joe Gangemi y Gregory Jacobs (viejo ayudante de dirección de Soderbergh) proponían la historia de David (Craig Roberts), estudiante universitario que pasa su verano de 1985 trabajando como ayudante de tenis en un club de campo judío de Nueva Jersey. La serie ha sido comparada con 'Movida del 76', pero por su emotividad más directa, quizá sería mejor citar la maravillosa 'Adventureland', que además se desarrolla en la misma década. Disponible en Prime Video.

8. 'American Horror Story: 1984'

No salimos de los 80 para hablar de la temporada más 'slasher' (o 'de cuchilladas') de la antología creada por el citado Ryan Murphy con Brad Falchuk. El instructor de aeróbic Xavier (Cody Fern) convence a algunos amigos y a una chica nueva en la ciudad, Brooke (Emma Roberts), para cambiar el bullicio de las Olimpiadas de Los Ángeles por unos meses de trabajo como supervisores en un campamento de verano, Camp Redwood, reabierto catorce años después de una masacre que dejó nueve muertos. ¿Qué puede salir mal? Pues todo: al lugar llegan dos, no uno, sino dos asesinos: el verdadero Acosador Nocturno (Zach Villa), a quien ya vimos en 'AHS: Hotel', y Mr. Jingles (John Carroll Lynch), el autor de la masacre de 1970. Disponible en Disney+.

9. 'Parks and Recreation'

La periodista Ann Lee, de 'The Guardian', comparó ver esta serie con ir a un campamento de verano: "Pasas el rato con un puñado de inadaptados que se convierten rápidamente en tus mejores amigos y tienes ganas de volver allí en cuanto se acaba". Ese grupo del que habla trabaja en el Departamento de Parques y Recreación de la ficcional Pawnee, en Indiana, e incluye a la organizada, casi demasiado, subdirectora Leslie Knope (Amy Poehler); la sarcástica becaria April Ludgate (Aubrey Plaza), o el siempre estoico director Ron Swanson (Nick Offerman), que oculta en realidad un corazón vibrante. Gran, gran serie sobre amor, amistad y comunidad. Disponible en Prime Video.

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10. 'Gravity Falls: Un verano de misterios'

Esta creación de culto de Alex Hirsch no duró demasiado, solo cuatro años, de 2012 a 2016, pero mientras lo hizo se metió en los sueños de niños y no tan niños. Lo consiguió por su animación adorable, su escritura ingeniosa y sobre todo, quizá, esa mitología tan densa como la de 'Expediente X' o 'Perdidos'. En la serie, los hermanos gemelos Dipper y Mabel Pines se van a pasar el verano con su tío abuelo Stan a la ficticia Gravity Falls (Oregón), donde iban descubriendo un imaginario fascinante y descubrían lo que significa crecer. Magia pura a reivindicar hasta el infinito y más allá. Disponible en Disney+.

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