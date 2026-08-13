'Expediente X': historia de dos finales (poco satisfactorios) 

Todos queríamos lo mejor para Fox Mulder (David Duchovny), el agente especial del FBI que cree en los extraterrestres, y Dana Scully (Gillian Anderson), la científica escéptica rendida a la evidencia de la existencia de vida más allá de nuestro planeta y la conspiración para mantenerla en secreto. El padre de ambos personajes, Chris Carter, seguro que también, pero ha fallado en dos ocasiones a la hora de honrarlos con un broche final en condiciones.

Recordemos el (primer) final de 'Expediente X', el ambiciosamente titulado 'La verdad', doble episodio estrenado el 19 de mayo de 2002. Mulder regresaba a la serie tras un año de ausencia para colarse en la instalación militar de Mount Weather (Bluemont, Virginia), desde de la que se dice que opera un gobierno en la sombra. Gracias a su sabiduría informática, tiene acceso a unos documentos de alto secreto que ofrecen detalles de la futura colonización de la Tierra. Descubierto y perseguido, acaba empujando al supersoldado Knowle Rohrer (Adam Baldwin) hacia una electrocución segura, para enojo de algunos marines.

Menos respuestas que más preguntas

Lo que sigue es, curiosamente, una especie de revisión del episodio final de 'Seinfeld': nuestro héroe también es sometido a un juicio (organizado por su propia agencia y las fuerzas armadas) durante el cual oímos testimonios no solo de Dana Scully y el nuevo prota John Doggett (Robert Patrick), sino también de históricos personajes secundarios como la agente Monica Reyes (Annabeth Gish), la antigua informante Marita Covarrubias (Laurie Holden) o el joven prodigio del ajedrez Gibson Praise (Jeff Gulka). Especie de resumen del canal de YouTube 'Por si no lo viste', el juicio servía para recapitular sobre lo sucedido en la serie a lo largo de los años y las temporadas, pero no tanto para dar respuesta a muchos enigmas latentes.

Además, después de los muchos esfuerzos de Mulder y Scully por destapar la conspiración, todo terminaba de forma extrañamente resignada. Tras el rescate de Fox de la cárcel militar, el Dúo Maravillas emprendía una excursión a Nuevo México en busca de un viejo sabio que, a priori, sabría cosas sobre la inminente invasión. Allí, agazapado en el interior de un acantilado que sirve de refugio a nativos anasazi, se encuentra el ínclito Fumador (William B. Davis), quien asegura haber llevado secretamente a Mulder hasta Mount Weather para verlo hundirse en la miseria. Confirmaba la fecha de la colonización antes de ser aniquilado por un cohete disparado desde un helicóptero por órdenes del inmortal Knowle Rohrer. Todo lo que les quedaba a Mulder y Scully era, al parecer, confiar en Dios.

Segunda y última oportunidad

Tras dedicar la película de 2008 'X-Files: Creer es la clave' a una trama autónoma sobre extracción de órganos, Chris Carter debía haber usado el final del revival de 2018 para calmar a los fans más frustrados. En lugar de eso, dejó de nuevo a la gente medio estupefacta y puso como excusa que nunca vio la temporada 11 como la última. Es decir, iba a arreglarlo todo en la 12.

Estrenado el 21 de marzo de 2018, 'Mi lucha IV', que en nada se parece al 'Bailando en la oscuridad' de Knausgaard, es el clímax torpe de la trama de William (Miles Robbins), el hijo de Scully y (en teoría) Mulder, personaje enigmático que cuenta su propia historia en un prólogo desasosegante. Mulder se adelanta al Fumador (que no, no murió con el cohete) en la búsqueda de William gracias a un soplo de Reyes, quien acaba siendo ejecutada injusta y expeditivamente por… uno de los buenos, el director adjunto del FBI Walter Skinner (Mitch Pileggi). Para perdonar este momento antipático recordaremos que hay al menos uno bien simpático, ese aparente homenaje al susto con monstruo del prólogo de 'En los límites de la realidad' con Albert Brooks y Dan Aykroyd.

¿Hemos hablado antes de clímax? Sí y no, dado que en realidad William vivía, aunque lo que le suceda no parece de gran interés para una madre capaz de definirlo como "un experimento"; se confirmaba que el Fumador la había embarazado con ADN alienígena sin su consentimiento. Scully, en teoría estéril, esperaba ahora otra bebé. Lo que sucediera con este último no era de gran interés para una Gillian Anderson que, cansada de ver a su personaje perder iniciativa, declaró no tener intención de volver a la saga. Y sin ella, el espectáculo no podía continuar.

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"Pero eso no quiere decir que no hay otra forma de hacer 'Expediente X'", decía Carter en el pódcast danés 'Sammensværgelsen' en 2020. Haberla, la hay, pero no es responsabilidad suya, sino de Ryan Coogler ('Los pecadores'), productor de ese 'reboot' para Hulu con dos nuevos agentes del FBI: Himesh Patel y Danielle Deadwyler. Queda saber si, llegado el momento, Coogler y la 'showrunner' Jennifer Yale sabrán ofrecer un cierre satisfactorio.

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