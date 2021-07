La selección española masculina de baloncesto, actual campeona del mundo, se estrena este lunes en los Juegos Olímpicos ante el anfitrión, Japón. Y lo hace además en un escenario mágico, el Saitama Super Arena, lugar en el que hizo historia en 2006 tras conquistar el primero de sus dos títulos mundiales. Por entonces no estaba todavía en el equipo Víctor Claver, que llegaría a ‘La Familia’ tres años más tarde para colgarse la medalla de oro en el Eurobasket de Polonia en 2009 -el primero para España-.

Sería el primer éxito con una Selección en la que no ha dejado de sumar títulos y podios, pudiendo convertirse en la cita de Tokio en el primer deportista valenciano que consigue tres preseas en unos Juegos Olímpicos. El jugador formado en Maristas, hasta el momento, acumula dos medallas tras la plata de Londres 2012 y el bronce de Río de Janeiro en 2016. Logros sólo igualados por todo un referente como la yudoca alicantina Isabel Fernández, oro en Atlanta 1996 y bronce en Sídney 2000, al margen de ser la abanderada de la delegación española en Atenas 2004.

el nuevo jugador del Valencia Basket, por tanto, está ante la que podría ser su última oportunidad de llegar lejos y superar a Fernández. El camino arranca a las 14:00 horas. Ocho de las doce selecciones pasarán a cuartos de final, lo que a priori invita a pensar en una clasificación accesible, pero la dureza de los rivales impide cualquier relajación.

Antes de chocar con las muy exigentes Argentina y Eslovenia, España sabe que no puede fallar frente a Japón. Aún a pesar de no poder contar con el también 'taronja' Xabier López-Arostegui, sustituto de Juancho Hernangómez, y que no llegará a este envite. «A ver cómo queda la rotación, porque ha salido del equipo y tendrá que reincorporarse, pero es una experiencia fantástica para él, aunque sea por mala suerte de un compañero», indicó Sergio Scariolo.

El rival

Japón es la peor según el ranking FIBA (42ª) de todas las participantes en Tokio y el Mundial de China 2019, así lo atestigua. En un torneo donde España se proclamó campeona del mundo, el combinado nipón perdió sus cinco encuentros por una diferencia media de 24 puntos.

Sin embargo, el equipo dirigido por el argentino Julio Lamas tiene argumentos para soñar con la sorpresa: se impuso a Francia en su último amistoso de preparación (81-75) y tiene dos jugadores NBA en sus filas como Rui Hachimura (Washington Wizards), que viene de promediar 31 minutos y 13,8 puntos el pasado curso, y Yuta Watanabe -14 minutos y 4,4 puntos con Toronto Raptors, donde coincidió con Scariolo-. Además cuenta con dos jugadores estadounidenses naturalizados, el pívot Gavin Earl Edwards y el ala-pívot Hugh Watanabe -antes Hugh Holland-.