La nadadora australiana Ariarne Titmus se llevó el oro de los 400 metros libres en categoría femenina, pero fue su entrenador el que se llevó la atención de los presentes. Su nombre es Dean Boxall, pero en España son miles quienes han creído ver a 'Pocholo'. Sin mochila a cuestas, resulta que se trataba del preparador de la jovencísima nadadora. La celebración no tardó en hacerse viral por lo radical de sus movimientos. En la redes sociales no tardó en ser bautizado como 'Pocholo', claro. No te pierdas el vídeo.