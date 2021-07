Sin brillantez, aunque con cierta solidez y, sobre todo, mucho margen de mejora. Así fue la primera victoria de la selección española masculina ante el anfitrión, Japón, en un encuentro en el que Víctor Claver fue uno de los hombres más destacados. Y es que a su habitual buen rendimiento defensivo y esos intangibles no siempre valorados, el alero del Valencia Basket sumó también buenos números en el apartado estadístico durante los 22 minutos que permaneció en cancha. En total fueron 13 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración, sólo superado por los 25 créditos de un Ricky Rubio que está un punto por encima en este equipo -20 puntos y 9 asistencias- y, sin el cual, España hubiese podido acabar sufriendo mucho más.

Con Claver en el cinco inicial, el impecable planteamiento defensivo de la Selección dio frutos inmediatos en el arranque. Con la producción de Japón completamente anulada gracias al control sobre referentes como Rui Hachimura y Yuta Watanabe, pronto España se hizo con el control del partido (2-11; min. 4). Julio Lamas veía que el partido comenzaba a escaparse y lo paró de inmediato para buscar soluciones. Estas pasaban por una zona y mayor intensidad defensiva, lo que unido a las primeras rotaciones en el equipo de Sergio Scariolo equilibró la balanza.

España se atascó en ataque y Japón, bajo la batuta del ‘pequeño’ Yuki Togashi -mide 1,67 metros- encontró por fin algo de luz en su juego. El ritmo, demasiado lento, no beneficiaba para nada al equipo español, que además estaba perdiendo también el control sobre el rebote defensivo (26-26; min. 15). No esperaría más Scariolo para llamar a capítulo a sus hombres.

La reacción fue inmediata con apenas dos claves; recuperar la intensidad defensiva y encontrar un poco de acierto exterior. Eso, y el liderazgo de Ricky Rubio, llevaron a un terrorífico parcial de 0-19 que dejaron el partido ya sentenciado al descanso en un abrir y cerrar de ojos (28-48; min. 20).

Tras el paso por los vestuarios y con el duelo ya resuelto, lo más importante era asegurar un buen basket average y hacerlo, además, repartiendo bien los minutos entre todo el roster -incluido el recién llegado Xabier López-Arostegui-. Esa dosificación de esfuerzos, cierta relajación y el ‘despertar’ ofensivo de hombres como Gavin Edwards o Yuta Watanabe permitió a los anfitriones reducir la desventaja antes del último cuarto (56-69; min. 30).

Minutos para todos

La victoria no corría peligro, pero España no podía continuar confiándose y prolongar sus problemas ofensivos en el ataque estático. Y menos aún cuando Hachimura decidió también comenzar a sumar de manera asidua para los suyos. Menos mal que por entonces, con Ricky Rubio de nuevo a los mandos, la renta había vuelto a estirarse un poco más y la balanza estaba ya decantada. Tanto que, tras darle algo más de dos minutos al final del tercer cuarto, Scariolo volvió a dar entrada a López-Arostegui a 1:20 del final.

- Ficha técnica:

77 - Japón (14+14+28+21): Tanaka (2), Baba (7), Watanabe (19), Hachimura (20), Edwards (8) -quinteto inicial-, Hiejima, Kanamaru (8), Schafer (5), Togashi (8) y Vendrame.

88 - España (18+30+21+19): Ricky (20), Rudy, Abalde (2), Claver (13), Marc Gasol (12) -quinteto inicial-, Pau Gasol (9), Llull (5), Garuba (1), Abrines (11), Willy Hernangómez (6), Sergio Rodríguez (9) y López-Arostegui.

Árbitros: Aleksandar Glisic (SRB), Martins Kzlovskis (LAT) y Rabah Noujaim (LIB). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo C del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena (Japón), sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.