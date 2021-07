Raúl Gómez, apaga el ordenador, en la soledad que supone estar encerrado en una habitación. Fuera, en el mundo exterior, no está su Murcia natal ni tampoco su lugar donde reside, Valencia. Se encuentra en Tokio, precisamente, en sus segundos Juegos Olímpicos. Analiza los partidos a la distancia y ¨abraza¨ a sus jugadoras a través de videollamadas. Los audios se convierten en mensajes de aliento para su equipo mientras espera una decisión de las autoridades correspondiente para pisar otra vez la hierba azul del Oi Hockey Stadium. Una hierba azul como la del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró donde creció como persona y como profesional.

Raúl Gómez saca a relucir otro valor que le enseña el deporte, la perseverancia. Cuentas las horas para que los constantes estudios le habiliten a volver a la cancha, con su staff, con su equipo. Con la denominada ´piña´. El positivo por covid del seleccionador femenino y compañero de habitación, Adrian Lock, lo marginó de estar en el último partido. Descubrimos su experiencia en la siguiente entrevista.

Lo primero y lo más importante es preguntarte ¿cómo estás tú y como está Adrian Lock?

Físicamente los dos estamos bien ya que el positivo de Adrian no es actual. Él ya pasó la enfermedad hace unos meses y venimos recibiendo resultados de test negativos y positivos, por su parte, de vez en cuando. Desconocemos exactamente cuál es el motivo principal de que siga dando positivo pero sí que es verdad que, aún habiéndolo vivido anteriormente, estamos desconcertados ante esta situación.

Nuestras últimas serologías, previas a venir a Tokio, fueron negativas y con alto número de anticuerpos por lo que él ya no puede contagiar, y por tanto estábamos muy tranquilos, y yo teniendo la pauta completa de vacunación y con anticuerpos es complicado que pudiera contagiarme.

Lo que no estamos del todo bien es anímicamente ya que hemos trabajado mucho durante estos años para estar al 100% en los JJOO y no poder estarlo nos está mermando a ambos.

¿Cómo te has enterado de la noticia del positivo de Adrian Lock y cómo ha sido el protocolo correspondiente?

La mañana del partido ante Australia (domingo 25 de julio) nos levantamos a las 6:00 AM para terminar de definir imágenes para la reunión del partido, y posteriormente, fuimos a desayunar. Fue allí donde recibí la llamada de que Adrian había dado positivo en los test diarios que hacemos de saliva y que le reclamaban para hacer una PCR con el fin de confirmar ese resultado. Fue duro porque nos daban 15 minutos para que se hiciera la maleta y fuera a la Policlínica. En caso de ser positivo sería aislado en un hotel fuera de la Villa.

En mi caso, al ser contacto estrecho por dormir en la misma habitación, me dejaron ir al partido contra Australia pero luego me reclamaron para ir a hacer PCR. Al llegar a la Villa, tras el partido, nos comunicaron que Adrian había confirmado su positivo e iba a estar ya en un hotel aislado durante 10 días y a mí, a pesar de que el Playbook dice otra cosa, me consideraron contacto estrecho y por tanto debía estar en mi habitación aislado, sin salir a ningún sitio excepto para hacer PCR cada mañana a las 9:00.

Desde los Servicios Médicos de la RFEH, y en colaboración con el COE, FIH y COI, se están haciendo todos los trámites y reuniones necesarios para poder acelerar nuestra reincorporación ya que no es un positivo real. Actualmente, confiamos en poder demostrar que el caso de Adrian es diferente y que ambos no somos portadores del virus y por tanto no podemos contagiar.

Adrian Lock ya ha pasado el Covid-19 y estuvo ausente durante la primera etapa de la última concentración en Valencia, ¿Cómo afecta el equipo la ausencia del seleccionador y del jefe de equipo-analista?

Como bien dices, Adrian ya pasó el covid y los test demuestran que la presencia de anticuerpos en su cuerpo es alta pero los resultados de test positivos y negativos que hemos recibido de él en estos últimos meses nos hacían presagiar que podría volver a pasar y que el equipo se vería mermado de su ausencia en algún momento.

Para ello hemos entrenado mucho su ausencia física en la concentración de Valencia para poder afrontar estos duros momentos con la mejor de las garantías. Las tecnologías cada vez están más avanzadas y tenerle a través de videollamada en tiempo real durante el partido es algo que ayuda mucho al staff técnico para la toma de decisiones. Obviamente no es 100% como si él estuviera. Adrian tiene un carácter y una forma de trabajar el partido que le hace insustituible, pero confía mucho en Bebe y Alberto. Igual sucede con las jugadoras, que ven en él una figura indispensable en el equipo pero también es verdad que llevamos trabajando con la mayoría de ellas desde las selecciones inferiores por lo que la madurez de estas es increíble. Uno de los lemas de este equipo es “adaptar y superar” y lo tenemos más que interiorizado. Destaco mucho la actitud de ellas en estos momentos y es algo que se me ha quedado grabado porque están poniendo al equipo por encima de todos estos inconvenientes. Lástima que, de momento, los resultados no estén llegando, pero estoy seguro que con la fortaleza de todos superaremos los tres partidos que nos quedan para llegar a cuartos habiendo olvidado todo esto.

Uno de los lemas de este equipo es “adaptar y superar” y lo tenemos más que interiorizado. Raúl Gómez - analista y Jefe de Equipo de las Redsticks

Desde los últimos Juegos de Río, el staff sufrió una renovación y mi figura se bifurcó en jefe de equipo y analista. He de decir que en campeonatos, y en el rol de jefe de equipo, siempre estoy apoyado por Esther Morencos y Alberto Ruiz por lo que este tema es el que menos me preocupa ya que somos un equipo de trabajo muy fuerte y estamos por y para el otro. Donde existe mayor preocupación es en el rol de analista porque la carga de trabajo en un campeonato como unos Juegos Olímpicos es muy alta. Además, durante los partidos mi labor de conexión con banquillo y entrenador de grada es muy importante para que se puedan analizar y modificar tácticas y jugadas en vivo. No poder estar en el campo haciendo esta labor nos deja en desventaja con el resto de equipos que sí pueden hacerlo durante la competición. Aún así, desde mi habitación, trabajo para tener todos los análisis de las 12 selecciones casi al final de cada partido para que tanto staff como jugadoras puedan realizar seguimiento continuo desde sus dispositivos.

Por compartir la habitación te han confinado por precaución, ¿Cuáles fueron los resultados en las últimas pruebas?

Adrian y yo compartimos habitación desde 2008, y en esta situación, no íbamos a dejar de hacerlo. Sabíamos que esto podía pasar pero la normativa no me dejaría fuera de la competición si él daba positivo. Sin embargo, una vez aquí no se está aplicando y me han retenido en la habitación.

Ahora hago PCR a diario desde el pasado domingo, todos negativos hasta el momento, además de hacer los test de saliva con el equipo, también a diario y con idéntico resultado.

Queda esperar que desde el COI, Japón y el COE se llegue a una decisión para poder salir al menos a entrenamientos y competición. No pido más.

¿Cómo está siendo el día a día en la habitación para gestionar todo a la distancia?

Pues cada mañana me levanto temprano para trabajar videos y a las 9:00 me acerco a la Policlínica a hacer el PCR. La normativa dice que tengo que ir acompañado así que lo hago siempre de la mano de Silvia Muñoz, nuestra doctora, o de un miembro del COE.

Al volver a la habitación me traen el desayuno y aquí estoy todo el día. De momento no puedo ir al campo pero consigo los partidos gracias a los años que llevo en selecciones nacionales y la relación que tengo con otros analistas. Aquí los analizo y paso a Alberto y Bebe mientras que a Adrian se los envío a través de una nube.

Los temas logísticos del día a día los gestiono junto a Esther Morencos, que hace de Jefe de Equipo en competición además de llevar la Preparación Física.

Sinceramente está siendo duro porque pierdes el contacto con el equipo, con las jugadoras y eso anímicamente es muy complicado…

¿Cómo vives los partidos a la distancia?

Contra Argentina fue el primer partido que no estuve con el equipo después de todos estos años y te mentiría si te dijera que estuve bien o tranquilo. Los nervios de no poder estar, de no poder ayudar con vídeos en directo o simplemente dar una voz de aliento estuvieron presentes durante los 60 minutos de partido e incluso una hora después... Del resto, como te decía al principio, Adrian y yo estuvimos conectados por llamada con todos los miembros del staff que estaban en el campo y, como lo entrenado en Valencia, todo funcionó a pesar de no ser lo mismo que si estuviéramos físicamente allí. Hicimos, por videollamada, charla prepartido y postpartido además de celebrar junto a María López sus 200 partidos y junto a Alejandra Torres-Quevedo sus 50 partidos al finalizar el encuentro. Todo está previsto, como ves, pero creo que no llegaré a acostumbrarme a esta “nueva situación”.

Cuéntanos qué te han parecido los partidos de las RedSticks...

Cualquiera que esté siguiéndonos se dará cuenta que las chicas están dando todo en cada partido. Ante Australia, tuvimos los 4 primeros minutos del tercer cuarto que nos condenaron pero el resto del partido estuvimos a un nivel altísimo, sobre todo en los dos primeros cuartos. Luego nos costó meternos y el gol de Bea nos dio alas pero pronto nos hicieron gol y no fuimos capaces de meternos de nuevo. Algo parecido nos pasó contra Argentina pero sí que es verdad que quizá en este partido no tuvimos tanto control de la bola y estuvimos más a merced de su juego. Tuvimos dos ocasiones increíbles con Berta en el desvío del penalty-corner y la de Bea para empujar a gol y esos errores, si no los materializas, te condenan más adelante. El resultado fue abultado para lo que se vio en el campo pero estoy seguro que hemos aprendido de estos dos partidos para afrontar el resto con la mayor de las garantías. Las RedSticks nunca se rinden y darán guerra hasta el final, se lo merecen.

¿Cómo desarrolla el trabajo el resto de staff ante la ausencia de ambos?

Como ya te he comentado seguimos trabajando fuera del partido como si nada hubiera pasado. Reuniones por líneas, de partido, post-partido… todo a través de videollamada y, en el resto de cosas, intentamos seguir con los mismos procesos que hemos ido interiorizando estos años para que nada nos distraiga. Eso no quiere decir que no nos echen de menos o no seamos necesarios, al contrario, hemos trabajado muy duro estos años para que ante cualquier ausencia seamos más fuertes y nuestra colaboración con el resto de compañeros sea máxima para suplirle.

¿Cuándo está previsto que puedan salir?

Hoy mismo (martes) el COI se ha reunido para tratar nuestro caso a las 7:00 AM y ahora está todo en manos del gobierno japonés, no sabemos ni queremos crear expectativas de fecha de salida por lo que esperaremos a tener más información relacionada con nuestros casos. Sobre todo porque las chicas deben centrarse en el próximo partido y tenemos que ayudarles a ello sin tener su cabeza pendiente de estos temas aunque es inevitable y desde el otro lado del apartamento me preguntan cada día cómo voy cuándo voy a salir a verles.