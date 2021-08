El español Marco Asensio fue el héroe en las semifinales con su gol en el minuto 115 frente a Japón (0-1) que le hace reivindicarse, tras ser suplente en favor de Rafa Mir, y destacó que aunque viva habituado a las críticas hay “algunas que sobrepasan límites que no se deberían sobrepasar”.

"Al final hay mucha gente que habla, que critica. Las críticas es algo con lo que tenemos que convivir. Pero algunas críticas sobrepasan algunos límites que no deberían sobrepasar. Soy jugador del Madrid, de la Selección y tenemos que aguantar ese tipo de situaciones. También va para toda esa gente que ayuda… y a los que no”, dijo en zona mixta.

“Sé que aquí venía para ser un referente para los compañeros porque soy el más veterano y un jugador que ya he hecho muchas cosas en el mundo del fútbol, sabía que yo tenía más responsabilidad y más presión que otros. Pero al final también estoy para estos momentos, estas semifinales y finales es lo que a mí me gusta, donde me gusta aparecer y así está siendo. Todos los compañeros se han puesto muy contentos por mí porque saben todo el trabajo, todo lo que he tenido que aguantar desde fuera”, completó sobre la presión.

El hecho de estar en la final hace que España se asegure, al menos, la medalla de plata, algo muy especial para Asensio.

“Significa mucho para mí en lo individual por todo el proceso que ha conllevado estos dos últimos años, no han sido fáciles. Tengo un equipo detrás, una familia y unos amigos que no han dejado de apoyarme y todo eso se nota. Sin ellos seguro que me habría venido abajo y va para todos ellos”, comentó.

Aunque no le relaja: No, queríamos una medalla y ese objetivo está cumplido, pero nosotros no nos queremos quedar aquí. Queremos más, queremos esa medalla de oro”, añadió.

El jugador del Real Madrid valoró también su suplencia: “Me la tomo saliendo al campo e intentando marcar las diferencias. Eso lo decide el míster, obviamente a mí donde me gusta estar es en el campo, pero si no intentar cuando tenga minutos aprovecharlos, como siempre hago”.

Por último, habló de la final contra Brasil del próximo sábado (13:30 horas CEST): “Será una gran final, tienen grandes jugadores y han hecho un gran torneo. Ahora a disfrutar la victoria y desde mañana a preparar la final porque lo que queremos es la medalla de oro”, concluyó.