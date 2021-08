Los últimos representantes del Valencia Basket en los Juegos Olímpicos de Tokio, Mike Tobey y Klemen Prepelic, se quedaron este jueves a las puertas de la final tras caer por un ajustadísimo 90-89 ante la Francia de un imperial Nando de Colo. El exjugador ‘taronja’ fue clave un encuentro en el que el combinado galo supo como frenar el juego de la estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, que aún así se fue hasta los 16 puntos, 10 rebotes, 18 asistencias y 30 de valoración. Números que acabaron sirviendo de muy poco a Eslovenia, al igual que los de Prepelic y Tobey, después del tapón de Batum a una bandeja del primero ya sobre la bocina final.

Aún así, los dos jugadores del Valencia Basket volvieron a completar una gran actuación y, con 17 y 23 puntos respectivamente -40 entre ambos-, fueron los máximos anotadores de la selección centroeuropea. Una estadística que Prepelic completó con un rebote, 3 asistencias y 9 de valoración, y el pívot norteamericano con 8 rebotes, 2 asistencias y 27 créditos de valoración. Pese a ello, Eslovenia dice adiós a la ‘fiesta’ de la final ante ante EEUU y se ve abocada a pelear por la medalla de bronce, este sábado a partir de las 13:00 horas, ante la siempre peligrosa Australia.

Tapón final sobre el 'taronja' Prepelic

Una mano de Nico Batum apagó el sueño olímpico de Eslovenia. Su tapón a la bandeja del ‘taronja’ Klemen Prepelic,a falta de un segundo para el final, acabó con la electrizante Eslovenia y compró el billete galo para un nuevo duelo con Estados Unidos, esta vez por el oro olímpico. Algo que no podrá olvidar nunca el escolta del Valencia Basket, que acabó con 17 puntos pero no pudo hacer el más decisivo. La apasionante historia de Eslovenia, este país de apenas dos millones de habitantes que de un tiempo a esta parte no hace más que producir genios deportivos como Doncic o el ciclista Tadej Pogacar, su cuento de hadas desde el preolímpico hasta Tokio 2020 acabó en semifinales.

Francia resolvió el jeroglífico de cómo detener la velocidad eslovena con un fantástico Rudy Gobert, que capturó 16 rebotes y anotó 9 puntos, bajo la dirección del ex del Valencia Basket Nando de Colo (25 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y el liderazgo de Evan Fournier (23 puntos y 5 rebotes), que no pudo jugar las últimas jugadas por faltas. Sin Fournier, Batum (3 puntos y 5 rebotes) se hizo gigante para hacer un tapón que pasa a la historia del baloncesto francés, que jugará su tercera final olímpica tras las de Londres 1948 y Sydney 2000, ambas saldadas con la medalla de plata.

Ficha técnica:

90 - Francia (27+15+29+19): De Colo (25), Fournier (23), Yabusele (9), Batum (3), Gobert (9) -quinteto inicial-, Luwawu Cabarrot (15), Fall, Heurtel (6) y Ntikilina.

89 - Eslovenia (29+15+21+24): Doncic (16), Blazic (14), Cancar (11), Dragic (1), Tobey (23) -quinteto inicial-, Prepelic (17), Dimec (4), Hrovat (3), Muric y Nikolic.

Árbitros: Guilherme Locatelli (BRA), Juan Fernández (ARG) y Martins Kozlovskis (LAT). Eliminado por faltas personales el francés Evan Fournier (min. 39)

Incidencias: segunda semifinal del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena, sin público por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.