La participación de la selección española de baloncesto, tanto en categoría masculina como femenina, ha concluido en los Juegos Olímpicos. En ambos casos con cierto sabor agridulce ya que la ilusión y la ambición eran máximas, y sólo los pequeños detalles acabaron con el sueño del combinado nacional. Equipos, además, que hubieran querido despedir de mejor manera y con un metal por un lado a Pau y Marc Gasol, y por otro a Laia Palau. Tres íconos de nuestro baloncesto y que abandonan la selección tras este torneo.

Sin embargo, en el caso del combinado femenino hirientes y desproporcionadas han sido algunas reacciones de seguidores a través de las redes sociales. Especialmente con una jugadora, Laura Gil. La ala-pívot del Valencia Basket, muy dolida por sus errores ante Francia, pero también molesta e indignada por lo que ha tenido que leer o escuchar en las últimas horas, ha salido al paso con una desgarradora a la vez que emotiva carta en su perfil oficial de Twitter.

En ella pide admite sus errores en el partido, pero también censura la toxicidad de muchos de los mensajes recibidos. "No sé cómo empezar esto... pero necesito sacarlo", arranca la jugadora. "Quería empezar reconociendo mis errores, ayer no estuve acertada y fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles", continúa.

"Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme, pero no todos los días se está bien, ni al 100% en todas las facetas del juego. Intente ayudar en otros aspectos del juego, pero no fue suficiente", lamentó la jugadora taronja, que a sus detractores más radicales tras este encuentro les lanzó el siguiente mensaje. : "Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables”, concluyó.

De diez. Tanto dentro como fuera de la pista. Y es que más allá de que ante Francia no tuviera su día, la murciana ha completado un muy buen torneo en Tokio y ha sido fundamental en el equipo de Lucas Mondelo. Eso en la cancha, fuera una respuesta como esta habla por sí sola.