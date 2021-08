El marchador Marc Tur, quien perdió la medalla de bronce cruelmente en los últimos metros de la prueba de los 50 km marcha en Tokyo 2020, ha querido compartir en redes sociales su homosexualidad. Tur, doble campeón de España, ha escrito el siguiente mensaje en 'Twitter'.

"Soy abiertamente gay, ni soy de los primeros Olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo. Ellos me ayudaron a romper con mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar el resto. Aunque parezca mentira, esos sentimientos negativos que pude llegar a tener en su día los he transformado en algo por lo que luchar y me ayuda a sacar todas mis fuerzas cuando estoy compitiendo. En un mundo en el que todavía queda mucho por hacer, cada granito cuenta".

Con este texto en su perfil, el ibicenco de 27 años ha reaccionado a un tuit de hace unos días, en el que Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, indicaba que Tur era "el primer deportista olímpico español en salir del armario desde Kike Sarasola en los 90". López daba las gracias a Marc por su "valentía" adjuntando un escrito anterior del atleta en Instagram para celebrar el Día del Orgullo en el que decía: "En nuestro país presumimos de ser pioneros en este tema, puedes ser quien quieras ser. Sin embargo, todavía quedan muchos "peros":

Rara es la semana en la que no haya agresiones homófobas y tránsfobas. El bullying entre los adolescentes puede llegar a acabar en suicidio por ser diferente al resto. 8 de cada 10 personas trans no encuentran trabajo o la búsqueda se convierte en una auténtica pesadilla. El simple hecho de que te insulten por la calle por besar o ir cogido de la mano de una persona del mismo sexo, como me ha ocurrido a mí, o como le ha ocurrido a gran parte del colectivo.

Estas y muchísimas más razones son por las que tenemos que seguir celebrando y visualizando el orgullo LGTBIQ. Hemos avanzado mucho en estos 50 años, pero todavía ser homosexual sigue siendo ilegal en 70 países, en 9 de los cuales se castiga con pena de muerte. Se ha luchado mucho, pero aún queda mucho por conseguir".

Tom Daley, un icono para el colectivo

Los Juegos Olímpicos de Tokio han significado una revolución en cuanto a la visualización y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ. Durante la disputa de la Olimpiada, el saltador británico Tom Daley (oro y bronce en saltos de 10 metros) confesó su condición de gay desde el podio y en la rueda de prensa posterior. En total, 184 deportistas olímpicos manifestaron en público su homosexualidad, más del triple que en 2016.