El Proyecto FER es buena parte de la base de la selección española de Fútbol 5 para ciegos. Cuatro de sus componentes son valencianos, y a pocas horas de su debut ante Tailandia, transmiten una confianza asombrosa. No es para menos, teniendo en cuenta que en 2019 se proclamaron campeones de Europa en Roma. Llegan a Tokio, además, con una gran preparación a sus espaldas. Nada que ver con lo que ocurrió en Rio 2016, cuando fueron llamados de urgencia tras la descalificación de la delegación Rusa por dopaje. Estaban de vacaciones y tuvieron que abandonarlo todo para salir corriendo hasta Brasil. Poco se les podía exigir entonces. Acabaron sextos, pero las cosas han cambiado esta vez. Ahora sí tienen entre ceja y ceja una medalla. Paso a paso, primero Tailandia, pero la confianza es tal que alguno ya piensa en los rivales para semifinales.

Dentro del combinado nacional hay cuatro componentes del Proyecto FER, la iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso que preside Juan Roig: Como en 2016, volverán a estar Sergio Alamar e Iván López Cuenca. A ellos dos se han sumado Pablo Cantero y el veterano de 51 años, Vicente Aguilar, que aporta experiencia y que ya fue medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atenas, en 2004. Llegan cargados de optimismo y con unas ganas enormes de empezar: «El equipo está bien, con ganas de arrancar ya porque llevamos juntos desde el 5 de agosto preparándonos la cita. Hemos estado en Italia, Turquía, incluso aquí en Japón. Estamos saturados de entrenamiento y necesitamos competir», explica Vicente Aguilar.

Aguilar se marca el primer partido (este sábado contra Tailandia a las 10.30 horas) como primer objetivo. «El primer objetivo es lógicamente pasar los grupos y meternos es semifinales. Una vez ahí, soñamos con todo. Si nos metemos en semis hay que morir para estar en la final. Ningún partido va a ser fácil, pero sobre todo el primero es clave para empezar con ben pie». «Ya hemos entrenado un par de veces en el campo en el que vamos a jugar, a la hora a la que vamos a jugar. Estamos listos para empezar y conseguir nuestra primera victoria. Estos últimos días estamos haciendo entrenamientos ya más específicos pensando en el debut ante Tailandia. Estamos muy motivados, con muchas ganas y, lo más importante, como una piña, que es lo mejor que se puede decir de un equipo. Esa unión es como nuestro secreto, nuestro punto fuerte», indicaba Pablo Cantero.

El estado anímico del equipo no puede ser mejor. «Hemos entrenado bien y estamos preparados, muy animados y con optimismo», dice Aguilar. Más lejos aún se atreve Pablo Cantero: «Estoy convencido de que llegaremos a la final y lucharemos por el oro, pero lo mínimo que tengo en mente es conseguir la medalla de plata».

España es favorita ante Tailandia, pero Vicente Aguilar advierte de los peligros de una excesiva confianza: «No va a haber ningún rival fácil, eso lo tenemos claro. Tailandia, por ejemplo, es un equipo muy guerrillero, muy peleón, que no da un balón por perdido. Además, tienen un par de jugadores muy buenos que, como te descuides, te la pueden liar».

La selección ha pasado por una preparación exigente. Ha competido en Tokio, Turquía, Italia, entre otros sitios, pero, sobre todo ha sido fundamental la concentración en Sierra Nevada. «La concentración en altura ha sido dura, hemos trabajado la táctica para estos tres partidos. Tenemos muy bien trabajados los tres partidos, ya que, además, nos hemos enfrentado contra ellos en diferentes campeonatos, por lo que los tenemos buen estudiados», según Pablo Cantero.

Al que menos conocen es, precisamente, al gran favorito, Brasil, al que Pablo Cantero espera enfrentarse en la final: «Es la campeona del mundo y en el año de la pandemia íbamos a enfrentarnos pero no pudo ser. De haberlo hecho, ahora podríamos tener alguna pista de cómo juegan, pero solo las tenemos por referencias. Yo llegué en 2019 a la selección y he jugado contra casi todas y sabes cómo se mueven y se colocan, pero a Brasil no la conozco. Me gustaría enfrentarme a ellos, si puede ser en la final».

Lo más complicado, según el propio Cantero, está siendo la humedad: «Es una sensación muy agobiante, estamos empapados nada más saltar al campo a entrenar. Nos está afectando, la verdad, pero los consejos de los médicos están siendo muy importantes para evitar sustos: hidratación, sales minerales, hielo y toallas mojadas. Cualquier truco es bueno para ir aclimatándonos».