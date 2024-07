Joan García, el portero de España: "Llevo toda la temporada soñando con los Juegos Olímpicos"

La selección de fútbol masculino inaugura este miércoles contra Uzbekistán (15.00 horas) la participación española en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los futbolistas de Santi Denia, espoleados por el triunfo de la absoluta en la Eurocopa, defienden la plata conseguida en Tokio, en un torneo que en la primera fase también les enfrenta a República Dominicana y Egipto. Las dos mejores pasarán a cuartos de final.

Joan García (Sabadell, Barcelona, 2001) es uno de los 22 convocados, cuatro de ellos como reservas, para la cita olímpica. El portero del Espanyol pugnará con Arnau Tenas, del PSG, por defender el arco de la selección, después de una temporada que arrancó como suplente de un Espanyol disfuncional y que ha terminado devolviendo al cuadro perico a Primera División como indiscutible titular. De todo ello habla en una entrevista con Prensa Ibérica.

El éxito de la selección en la Eurocopa habrá sido un estímulo para ustedes.

Sí, sí, sí, está claro. Hemos vivido el tramo final de la Eurocopa concentrados en Las Rozas y hemos vivido los partidos todos juntos, con mucha emoción. Y tenemos a Baena y Fermín, que se han incorporado después de ganar la Euro. Muchos de los jugadores que han ganado el título, incluso Luis de la Fuente, han estado trabajando y conviviendo con nosotros antes y estamos muy contentos por ellos. Ojalá lo podamos repetir nosotros en París.

Siete campeones de la Eurocopa, además del seleccionador, fueron olímpicos hace tres años en Tokio. ¿Qué le dice este dato?

Que la selección está apostando mucho por jugadores jóvenes, que al final no les importa mucho la edad y que se trabaja muy bien, tanto en las categorías inferiores como en la absoluta. Y que se le da mucha continuidad a ese trabajo, que al final yo creo que es importante para mantener la idea que se quiere. Y también se ha visto con el entrenador, con Luis. Es muy importante que se le dé continuidad y se está viendo que da sus frutos. Al final, si ya te conoces con la mayoría de los jugadores con los que estás jugando, sale todo mucho más fácil y dentro del campo eso se nota.

Apostar por jugadores jóvenes en la selección y darles continuidad está dando sus frutos Joan García

La primera fase del torneo olímpico es contra tres selecciones que, a priori por nombre, no parecen grandes potencias mundiales: Uzbekistán, República Dominicana y Egipto.

Puede ser, pero al final todos los equipos serán complicados. Por ejemplo, Uzbekistán, que es el primer rival, llevan mucho tiempo jugando y entrenando juntos. Eso se notará, a lo mejor por calidad individual sí que podemos ser un poquito superiores, pero al final todo se igualará y serán partidos jodidos.

Quizá el gran reto de su preparación ha sido ese, formar un grupo homogéneo, porque por la peculiaridad de ser sub-23 no son un bloque que lleve años jugando juntos.

Exacto. Llegamos a París habiendo jugado solo un partido amistoso antes de la competición [contra EEUU, a puerta cerrada]. Pero bueno, todos los jugadores que estamos aquí hemos estado antes en las inferiores. No hemos coincidido todos, pero muchos sí y eso nos ha ayudado también al proceso de adaptarnos.

Joan García arrancó la temporada como suplente en el Espanyol. / RFEF

¿En qué está más incidiendo Santi Denia en ese apartado de hacer grupo?

Bueno, un poco de todo. Son muchos días juntos, tanto en Las Rozas como en Francia, y lo haces todo juntos: salimos de la concentración todos juntos, hacemos actividades todos juntos, algún día hemos hecho una comida todos juntos... Eso ayuda y yo creo que será fácil, será fácil.

¿Qué compañero no conocía y le ha sorprendido? Dentro y fuera del campo.

Hay muchos… Yo te diría Samu Omorodion. Ya no es solo que sea una bestia en el campo, que eso ya lo había visto por la tele, pero en vivo impresiona y también como persona.

¿Qué firman en los Juegos?

Una medallita… Si puede ser dorada, mejor. Siempre hay que optar a lo más alto.

¿Sienten la presión de tener el listón alto?

No, no, presión para nada. Para nosotros conseguir una medalla es el objetivo y por eso trabajamos. Yo creo que no nos tiene que generar presión, sino al contrario: ilusión y ganas de afrontarlo.

El objetivo de conseguir medalla no nos genera presión, sino ilusión y ganas de conseguirlo Joan García

Viene de la temporada más larga posible que es la Segunda División con las dos eliminatorias de ascenso. ¿Cómo se encuentra después de haber tenido una sola semana de descanso?

Pues mira, ojalá todos los años tuviera solo una semana de vacaciones si es para vivir unos Juegos Olímpicos. En ese sentido, mentalmente estoy limpio, pudimos conseguir el ascenso con el Espanyol y eso, quieras que no, también ayuda. Perdiendo el último partido seguro que sería otra cosa, pero por suerte no fue así. Y físicamente me siento bien, a lo mejor no he tenido tiempo de recuperarme de algún golpe, pero muy bien y con muchas ganas. Aproveché después del ascenso para irme cuatro o cinco días con mi pareja a Formentera. Relax total, que era lo que necesitaba para venir aquí a tope.

Empezó la temporada siendo suplente en Segunda División y la ha acabado ascendiendo, siendo titular y pieza clave, y disputando unos Juegos Olímpicos. ¿Esperaba un desenlace así?

La verdad es que no. Evidentemente, durante toda la temporada he tenido en mente el sueño de estar en unos Juegos. Al principio, cuando era suplente, lo veía un poco más complicado, pero ya cuando empecé a jugar y me noté bien en el campo sí que vi que había posibilidades reales de estar aquí y al final así ha sido. Me convocaron y muy contento.

La selección de Joan García debuta este miércoles contra Uzbekistán. / RFEF

Se planteó salir cedido en invierno. ¿Le da muchas vueltas a qué habría pasado si hubiese tomado esa decisión?

Lo valoramos, ya no solo por jugar, que también, sino también pensando en la posibilidad de venir a los Juegos. Entendía que con minutos tendría más posibilidades, pero decidimos quedarnos y por lo que se ve yo creo que fue una buena decisión. No le doy muchas vueltas.

Ya había debutado anteriormente en Primera y las cosas no fueron bien [seis goles encajados en dos partidos y medio].

Sí, bueno, pero siempre lo digo, yo creo que si hubiera hecho un partidazo no hubiera aprendido ni hubiera mejorado la mitad de lo que lo hice. Estuve jodido, sí, pero todo ese trabajo y esa convicción en mí mismo han dado sus frutos este año.

Y ahora suena para equipos de la Premier e incluso se dice que el Real Madrid le tiene en su radar. Cómo cambia la vida en seis meses...

Al final es normal. Supongo... Evidentemente, cuando no juegas es más complicado, pero cuando juegas es normal que salgan todas estas cosas. Yo soy un chaval que se lo toma todo con mucha naturalidad y no le doy más importancia que la que tiene. Todo lo que pueda venir, pues bienvenido sea, pero no pienso más allá, de verdad. Ahora estoy un poco al margen de todo, estoy centrado aquí, que es una experiencia única y no quiero tener la cabeza en otra cosa que no sea estar aquí.

Estoy centrado aquí, que es una experiencia única, no presto atención a los rumores sobre mi futuro Joan García

¿Qué le llena fuera del fútbol?

Me gusta pasar tiempo con mi pareja y también ir al pueblo [Sallent, a una hora en coche de Barcelona], a la mínima que tenemos un día libre me voy allí con mis amigos y mi familia.

¿En Barcelona vive solo?

Sí, sí. Vivo solo desde que salí de la residencia del Espanyol. Supongo que si mi madre viera mi piso más a menudo me echaría la bronca, pero de momento no he incendiado nada, así que bien...

¿Le gusta cocinar?

Sí. A ver, me hago un poco lo básico, pero sí, es una cosa que no me disgusta. Me gusta mucho hacerme chips de boniato, algo de verdura, de pollo… Cosas básicas.