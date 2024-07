Laura Casabuena: de querer emularlo a protagonizarlo

Del flechazo de Londres, al sueño cumplido de París. Con tan sólo 7 años, viendo los Juegos Olímpicos de 2012 por la televisión, Laura Casabuena quedó cautivada. Aquella niña que, por entonces, ya era inquieta y activa se propuso emular las hazañas, las piruetas, los saltos o las contorsiones que protagonizaban las estrellas mundiales de la gimnasia artística. Entre otras, la estadounidense Gabrielle Douglas, y las rusas Viktoria Komova y Aliya Mustafina, las tres medallistas en el concurso individual all around. Aquel súbito enamoramiento se convirtió en el inicio de su periplo por la gimnasia. Una aventura que, durante las tres últimas temporadas, ha sido un viaje hacia el estrellato.

Con un descaro, una personalidad, un carácter y una madurez impropias de su edad, y con unas condiciones físicas y técnicas envidiables, Laura Casabuena García (Alcoi, 18 años) ya es una de las nuevas referencias de la artística española. Su figura empezó a adquirir notoriedad y protagonismo en 2022, el curso que acogió su particular explosión. En ese curso, entre otros logros, la deportista alicantina ocupó la 24ª plaza en la final individual all around del Mundial de Liverpool, consiguió la plata en el Nacional absoluto y firmó una excelente cuarta plaza en el ejercicio de suelo de la Copa del Mundo celebrada en París. Su crecimiento, casi imparable, continuó en 2023. En la Copa del Mundo por aparatos desarrollada en Cottbus a finales de febrero, fue sexta en la final de salto y octava en la final de suelo. Además, Laura firmó un Campeonato de Europa de ensueño: 10ª, y mejor española, en la final individual all around, y 6ª en la final de suelo.

Laura Casabuena se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid desde septiembre de 2021. “Aunque, a veces, extraño a mi familia, lo llevo bastante bien, la verdad. He conocido a mucha gente y me encanta entrenar. Si quería, y lo quiero, ser una gran gimnasta, tenía que trasladarme a Madrid". Perteneciente al Proyecto FER, programa de apoyo a deportistas de la Comunitat Valenciana promovido por la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo presidente y mecenas es Juan Roig, Laura Casabuena llegó a los Juegos de París tras firmar toda una proeza. Para su desgracia, el Campeonato del Mundo celebrado en Bélgica a finales de 2023 no ofreció el desenlace deseado. La gimnasta alicantina no pudo conseguir el billete olímpico por ninguna de las tres opciones posibles: ni por el torneo por equipos con la selección española, ni por el camino del all around individual, ni por la vía parcial, y también individual, de un aparato concreto. En esta última ventana, se quedó a las puertas. En concreto, en el ejercicio de suelo.

La decepción fue profunda, pero no se prolongó en exceso. La frustración resultó inevitable, pero duró lo justo. Unas horas de duelo, de desolación, de lamentaciones, de rabia, de impotencia, pero, de inmediato, cabeza alta, cuerpo erguido, mente positiva y mirada optimista hacia el futuro. Porque Laura Casabuena García había perdido una batalla, pero todavía no, la guerra. Aún disponía de dos comodines. El primero se presentaba entre febrero y abril de 2024, y era la vía de las cuatro Copas del Mundo.

El suelo es el aparato más destacado de Laura Casabuena / RFEG

A los Juegos vía la Copa del Mundo

Y Laura lo consiguió. Firmó toda una heroicidad. Tras un camino tortuoso; tras una auténtica montaña rusa de resultados, sensaciones y estados de ánimo; tras un maratón de dos meses que discurrió por El Cairo, Cottbus, Bakú y Doha; tras un esfuerzo descomunal, tanto en lo físico como en lo mental, Casabuena pudo disfrutar de un final feliz. La embajadora FER atrapaba el billete olímpico el sábado 20 de abril en Doha. Además, a lo grande, por partida doble: en barra de equilibrios y en suelo, sus especialidades, sus principales ejercicios.

Este domingo, Laura Casabuena comparecerá en el tapiz olímpico. Hará los cuatro ejercicios. “Sé que, si ofrezco mi mejor versión, puedo convertirme en una de las 24 finalistas en el concurso general all around. Ojalá lo consiga, pero, de verdad, no me quita el sueño. A París, he venido a competir, por supuesto, pero, sobre todo, a disfrutar y a aprender. Soy consciente de que mi auténtico ciclo olímpico es el siguiente”, apunta la joven gimnasta de Alcoi, a la que, con seguridad, le vendrán a la cabeza las imágenes televisivas de Londres 2012. Quién sabe si, ahora, en París, Laura pasa de inspirada a inspiradora.