Liliana Fernández y Paula Soria: nada es imposible

La odisea, inclemente y hostil, ofreció un final feliz. Los viajes de una parte a otra del globo terráqueo, las largas etapas lejos de casa, los nervios de no saber si saldrían las cuentas, la frustración por no poder superar la frontera de los cuartos de final… Ahora, todo este sufrimiento se da por bien empleado. Tras meses de sacrificios y penalidades, Liliana Fernández y Paula Soria saborean una dulce recompensa. La mejor. Ni más ni menos que la presencia en los Juegos Olímpicos de París. Serán los cuartos para Liliana. Los primeros, para Paula.

A principios de 2024, las apuestas por las dos deportistas FER cotizaban a la baja. Los pronósticos no eran del todo favorables. Los resultados obtenidos durante el pasado curso no alimentaban, precisamente, la esperanza. Urgía una ‘Operación Remontada’. Además, en tiempo récord. Liliana y Paula, sin embargo, siempre reivindicaron un voto de confianza. Defendían que, pese a llevar como pareja sobre la arena sólo un año, el balance de 2023 no había resultado del todo negativo. Todo lo contrario. Apelaban al optimismo con dos argumentos. El primero, su clarísimo margen de mejora. El segundo, la existencia de muchos torneos y puntos en juego para revertir la situación. El tiempo les ha dado la razón. Entre marzo y junio, las dos jugadoras alicantinas experimentaron una asombrosa metamorfosis. Por momentos, desplegaron un vóley playa de muchos quilates. Conclusión, aunque in extremis, lograron el objetivo en el que no todos creían.

El éxito de Liliana (Benidorm, 37 años) y de Paula (Orihuela, 31 años) también tuvo un fuerte componente psicológico. No estuvieron dentro de las afortunadas hasta el último momento. Tocó navegar contra corriente desde marzo hasta junio. Tampoco fue fácil superar la impotencia de caer eliminadas, una y otra vez, en los cuartos de final. Las semifinales se antojaban inalcanzables. Y eran muy necesarias. Hasta que, en la última oportunidad, en el Pro Tour Challenge de Polonia, derribaron a martillazos esa pared y se colgaron un decisivo bronce. Y, por último, resultaron clave sus talantes, enérgicos, optimistas, vigorosos, rebeldes, cargados de vitalidad… Durante las batallas en las que se convertían todos y cada uno de los partidos, Liliana y Paula sonreían. Sufrían, pero al mismo tiempo, disfrutaban. A la mayor solidez, a la mayor continuidad en lo deportivo, añadían más alegría, más autoestima, más exclamaciones, más gritos, más expresividad corporal…

Lialiana Fernández y Paula Soria, entrenando a los pies de la Torre Eiffel / AP

Para Liliana, que se dispone a afrontar sus cuartos Juegos tras haber sido madre por partida doble, “este proceso clasificatorio ha sido el más duro. Tras la segunda maternidad, me costó muchísimo recuperar el físico y volver a la rutina. Nada más dar a luz, perdí a mi madre, con lo que ello supone a nivel emocional. Además, partía de cero con una nueva pareja y con muy poco tiempo por delante… Sinceramente, no sé cómo lo hemos conseguido”, comenta la deportista de Benidorm.

Por su parte, la oriolana Paula Soria señala que fue vital no obsesionarse e ir torneo a torneo: “A principios de marzo, cuando arrancamos los primeros eventos de 2024, estábamos muy rezagadas en el ranking. Veíamos muy difícil recuperar el terreno perdido. Creo que fue clave el centrarnos en cada torneo, sin mirar más allá. Y empezar con una notable 5ª plaza en el primer torneo, en Recife, nos ayudó mucho. Además, nos propusimos disfrutar con nuestros aciertos y victorias, y no venirnos abajo con los errores y las derrotas. Como nos dice nuestro entrenador, tengamos o no nuestra mejor versión, juguemos siempre con una sonrisa. Creo que este billete olímpico ha tenido un alto componente psicológico”.

Liliana y Paula son componentes del Proyecto FER, iniciativa promovida por el empresario Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Ahora, en París, no quieren quedarse con la mera participación. Cuanto menos, esperan alcanzar los cruces de octavos de final. Con su carácter, ganador, y con su trayectoria, ascendente, nada es imposible. Ya lo han demostrado.

Calendario fase de grupos

• Domingo 28, 09h, vs Italia

• Martes 30, 21h, vs Brasil

• Jueves 1, 11h, vs Egipto