Lola Riera: “Por muchos motivos, estos Juegos son los más especiales”

En ocasiones, la vida ofrece regalos inesperados, no inmerecidos. Cuando la ilusión se ha disipado casi por completo, el destino, siempre caprichoso, concede una oportunidad imprevista, no injusta. Lola Riera (Valencia, 33 años) es una de las jugadoras más reconocidas y reconocibles del hockey hierba español en la última década. De hecho, ha participado en los Juegos Olímpicos de Río y de Tokio. Precisamente, tras la conclusión de la cita olímpica de la capital nipona, el entonces seleccionador español, Adrian Lock, decidió introducir muchos cambios en el combinado nacional. Lola Riera fue una de las damnificadas. No dejaba de ser curioso que la deportista valenciana no contara para la selección, a pesar de jugar y brillar en la liga holandesa, una de las más potentes del continente europeo. Lola había perdido, prácticamente, toda esperanza de volver a ser internacional. Sin embargo, el escenario cambió, por completo, en septiembre de 2023, momento en que la Federación Española prescinde de Lock y nombra a Carlos García Cuenca como nuevo responsable de la selección femenina. De la nada, al todo. Del negro, al blanco.

El cambio resultó providencial para Lola, que volvió a las convocatorias de las Redsticks. En el pasado mes de enero, la jugadora valenciana fue partícipe y protagonista de la clasificación de la selección para los Juegos de París, hito alcanzado, además, en Valencia. Con el paso de las semanas, Riera no sólo se consolidaba en las citaciones; también adquiría un mayor peso en el conjunto español. Al final, llegó la recompensa. La embajadora FER (programa de ayudas a deportistas impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso) se ha convertido en una de las 16 privilegiadas. En la primera fase, España figurará en el grupo B, y se enfrentará a Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Tras una liguilla, las cuatro primeras clasificadas pasan a los cruces de cuartos de final. La única medalla, un oro, lograda por las féminas del hockey hierba español llegó en Barcelona 92. En los dos últimos Juegos, en ambos estuvo Lola, España cayó en cuartos de final. En los dos casos, tanto en Río como en Tokio, ante Gran Bretaña.

Por inesperado, por sorprendente, ¿es el billete olímpico más especial de los tres?

Sí. Hace un año, no formaba parte del equipo y ahora estoy voy a disputar mis terceros Juegos Olímpicos. Además, en esta ocasión, a diferencia de Río y Tokio, mi familia estará presente en París, lo cual convierte a estos Juegos en, si cabe, más especiales.

Con sinceridad, ¿hace un año, cuando todavía Adrian Lock estaba como seleccionador, habías descartado por completo tu presencia en París?

Sinceramente, sí. El grupo de trabajo que había formado Adrian Lock era muy cerrado. Veía muy difícil volver.

Nos centramos en el presente. Éstos son tus terceros Juegos. ¿Qué tienen de distinta esta selección con respecto a los combinados de Río y Tokio?

Para empezar, es una selección con mucho menos recorrido que las anteriores. Este grupo se formó después del Europeo de 2023. Es decir, el proceso, el camino, ha sido mucho más corto de lo habitual. Con todo, tanto en el Preolímpico como en la Nations, hemos demostrado que estamos preparadas para competir sin complejos. Somos un colectivo muy heterogéneo, muy diverso, pero bien compenetrado.

España debuta este domingo ante Gran Bretaña Tras obtener su clasificación en el Preolímpico de Valencia al vencer en semifinales a Irlanda este pasado mes de enero, la selección española femenina afronta los Juegos Olímpicos de París tras vencer brillantemente en la Hockey Nations Cup este pasado mes de junio. Ocho meses después del cambio de seleccionador, Carlos García Cuenca ha cumplido todos los objetivos desde su nombramiento como máximo responsable de las RedSticks. El primer partido lo disputará la absoluta femenina el domingo día 28 ante Gran Bretaña, un rival de similar nivel al español. Inglaterra es en la actualidad el sexto equipo en el ranking mundial, España es séptima, y para los Juegos incluyen también al equipo escocesas y galesas. El último antecedente entre ambos conjuntos en partido oficial es favorable a las de Carlos García Cuenca. Fue en el segundo choque del preolímpico, cuando un gol de Patricia Álvarez en el último cuarto otorgaba una importante victoria a España. Carlos García Cuenca: “Hay bastantes cambios en Gran Bretaña respecto al preolímpico, donde ha entrado una jugadora de Gales y tres escocesas. Además, alguna que pensábamos que estaría ya no está. Es uno de los rivales que podemos sacar algo positivo, al menos puntuar. Tienen un juego muy vertical y nos han desconcertado con el penalti, ya que la principal tiradora en nuestra cabeza no está. Será complejo, pero creo que estaremos al nivel”.

¿Y qué aporta Lola Riera al colectivo? ¿Cuáles son tus principales contribuciones?

Experiencia, veteranía. Aunque me encuentre muy bien, ya no soy ninguna jovencita… (risas). Y a efectos del juego, mi especialidad en los penaltis córner.

Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica y España. Tras una liguilla, los cuatro primeros pasan a cuartos de final. ¿Opciones?

En principio, en el ranking mundial, están por encima de nosotras Argentina, Gran Bretaña y Australia. Y nos encontramos por delante de Estados Unidos y Sudáfrica. Creo que, si competimos a un buen nivel, podemos ser una de las cuatro primeras para acceder a los cuartos de final, que siempre es el choque decisivo en estos torneos.

Cuando acaben estos Juegos, ¿ya tienes decidido el futuro?

De momento, seguiré jugando un año más en el Sanse Complutense de Madrid, el equipo en el que estoy desde principios de 2024, desde que regresé de Holanda.

