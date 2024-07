Néstor Abad: longevidad y supervivencia

Néstor Abad (Alcoi, 31 años) es lo más parecido a un gimnasta indestructible. Irreductible. Incombustible. Su celebridad no sólo responde a lo meramente deportivo. A sus logros, a sus giros acrobáticos, a sus saltos vertiginosos, a sus vuelos trepidantes, a sus equilibrios asombrosos, a su fuerza descomunal… También, a su extraordinaria capacidad para sortear el abismo, para superar momentos extremadamente delicados. Entre otros, las dos gravísimas lesiones sufridas en la misma rodilla, la derecha, en los años 2011 y 2014; una afección cardiaca que se le diagnosticó a principios de 2022; o el tremendo accidente de circulación en el que se vio envuelto, junto con sus compañeros de la selección española, en marzo de 2023. Hasta incluso, no pudo estar presente en el nacimiento de sus dos hijos. En ambos casos, se encontraba en plena competición. Fortaleza mental a prueba de bombas. Pasión y veneración por su deporte.

Ahora, Néstor, uno de los mejores deportistas valencianos de todos los tiempos, se encuentra a pocas horas de competir en los Juegos de París 2024, la que será su tercera participación olímpica. Ni en Río 2016 ni en Tokio 2020 tuvo excesiva fortuna. En la capital carioca, ocupó la 31ª plaza en el all around o concurso completo. En Japón, finalizó en el 53º puesto. Por tanto, toca revancha. Atendiendo a sus prestaciones en este ciclo olímpico, hay espacio para el optimismo. Abad, de hecho, se ha erigido en el líder del equipo nacional al afrontar la rotación completa en todos los grandes torneos internacionales. En pocas horas, volverá a multiplicarse en París. Va a ser el primer deportista individual de la Comunitat Valenciana en competir.

A Néstor, este sáabdo, le espera otro maratón de seis ejercicios. El objetivo es doble. Por una parte, convertirse en uno de los 24 finalistas individuales, hito que sí ha conseguido en tres Mundiales: Doha 2018 (11º), Stuttgart 2019 (22º), Japón 2021 (10º) y Liverpool 2022 (16º). Por otra, contribuir a que el conjunto español acceda a la final por equipos (lo logran los ocho mejores de los 12 que afrontan la jornada clasificatoria de mañana). Abad forma parte del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa de apoyo a deportistas de la Comunitat Valenciana impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo Presidente y mecenas es Juan Roig.

Néstor, cuando escuchas que eres uno de los mejores deportistas valencianos de la historia, y que eres poco menos que incombustible o irreductible, ¿cómo te sientes?

Muy halagado. Siempre es reconfortante que te reconozcan el trabajo. Dicho esto, yo no me considero ningún supermán. Desde luego, a lo largo de mi vida deportiva, ha habido mucho esfuerzo, pero es el mismo esfuerzo que han desplegado muchos otros chicos que, por desgracia y por el motivo que fuera, se han quedado en el camino. Por ello, más que un héroe, me considero un privilegiado. He trabajado mucho, sí, pero he tenido la fortuna de contar con un don o unas cualidades innatas que me han favorecido.

De todos los contratiempos que has sufrido a lo largo de tu carrera, ¿de cuál o de cuáles guardas un peor recuerdo? ¿O cuál te marcó especialmente?

No es fácil responder a esta pregunta, porque han sido percances muy serios. Pero, si he de quedarme con alguno que me causó especial dolor o preocupación, diría la miocarditis sufrida en 2022. Hubo días en los que estaba realmente alarmado. Y no precisamente porque podía suponer el abandono del deporte de élite. En ese momento, esa derivación deportiva era lo de menos.

Si tu hijo o tu hija quisieran seguir tu camino, ¿qué les dirías?

Espero que no ocurra, porque no sabría realmente qué responderles… Por una parte, les respetaría, les animaría y les apoyaría, como, imagino, haría cualquier padre con su hijo o hija. Por otra, les haría ver que el deporte de élite es tremendamente duro y sacrificado. Y es grato en contadas ocasiones. Además, llega el que llega. Ya digo, no sería una tesitura fácil de gestionar. Eso sí, les pediría que tuvieran un convencimiento absoluto.

Hablemos ya de estos Juegos. ¿Llegas al 100%, llegas en plenitud? ¿Te ves con opciones de ser uno de los 24 clasificados para la final individual all around?

Si no llego al 100%, porque tengo mis dolores y mis molestias, llego bien. Estoy en muy buenas condiciones para afrontar el torneo olímpico con plenas garantías. Con respecto a la opción de convertirme en uno de los 24 finalistas individuales, ése es, sin duda, uno de los grandes objetivos, pero siempre lo digo: antepongo el acabar contento y sin nada que reprocharme al resultado. Dicho esto, si estoy al máximo nivel, puedo meterme. Eso sí, he de ofrecer mi mejor versión. La competencia es brutal.

Con respecto al torneo por equipos, ¿ves factible que España sea uno de los finalistas?

Lo veo muy factible. Recuerdo que, en el Mundial de 2022, fuimos sextos muy cerca del podio. Y en el Mundial del pasado año, al que no llegamos, ni mucho menos, en óptimas condiciones, acabamos novenos. Con Joel Plata, con Nicolau Mir, con Thierno Diallo y con Ray Zapata, tenemos un gran equipo. El pase a la final está a nuestro alcance.

Por último, desde fuera, tenemos la percepción de un Néstor Abad muy brillante en anillas, en barra fija y en paralelas, y un Néstor Abad menos potente en caballo con arcos, en suelo y en salto. ¿Estás de acuerdo?

No del todo. Es cierto, no hay que discutirlo, que ofrezco mi mejor nivel en barra fija y en anillas. Pero estoy bien en suelo y he mejorado sensiblemente en caballo con arcos.