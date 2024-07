Salva Cases: el gladiador que no renuncia a nada

«Posiblemente, la categoría masculina de menos 73 kg sea una de las más igualadas de todas. Entre los 15 primeros del ranking, cualquier resultado es posible. Si acaso, pueden estar un poquito por encima del resto el azerbaiyano Heydarov, el japonés Hashimoto y el italiano Lombardo; pero, en general, hay mucha igualdad. Es decir, todo es posible». Son palabras de Salva Cases Roca, judoca alicantino de 26 años, horas antes de debutar en unos Juegos Olímpicos (lo hará este lunes, 29 de julio). El deportista del Proyecto FER aterriza en París con la firme intención de optar a todo, «incluso, por qué, no al podio. Sí, son unos Juegos, pero conozco a la mayoría de los rivales (a muchos les he ganado), es el mismo deporte que practico en un Mundial o en un Grand Slam, y también competimos sobre un tatami. Por tanto, no renuncio a nada. Me gustaría, cuanto menos, llegar a los cuartos de final. Y, a partir de ahí, a soñar», comenta Cases.

Salva tiene dos hermanos mayores, Alejandro y Carlos. Ambos practicaron también el judo. Hasta incluso, consiguieron alguna que otra medalla en Campeonatos de España. Sin embargo, ninguno de los dos alcanzó el nivel de Salva. De benjamín, a principal embajador de la familia. Su fecha del despegue fue el 28 de enero de 2022. Punto de inflexión. Es la jornada en la que Cases Roca empezó a cimentar su pasaporte olímpico. Con anterioridad a ese momento, el judoca FER ya había transmitido algunos destellos, ya había exhibido algunos indicios más que prometedores. Sin embargo, ese 28 de enero de 2022 acogió su primer gran éxito internacional: una medalla de plata en el Grand Prix de Portugal. A partir de ese momento, el deportista alicantino no dejó de crecer, de progresar, de mejorar, de evolucionar. Así, hasta convertirse en uno de los principales exponentes en la compleja y exigente categoría de menos 73 kg. Y así, hasta conseguir su gran sueño: clasificarse para los Juegos de París.

Al margen de esa plata en el Gran Slam de Portugal de 2022, el currículum de Salva Cases engloba otros grandes resultados internacionales. En 2022, también conquistó sendos bronces en los Grand Slam de Turquía y Abu Dabi. En 2023, se colgó el bronce en el Grand Slam de Tiblisi y una plata en el Campeonato de Europa, en Montpellier. Por último, en 2024, volvió a brillar en el Grand Prix de Portugal y repitió la plata alcanzada en 2022. Si acaso, su principal espina es no haber merodeado el podio en ninguno de los cuatro Campeonatos del Mundo que ha disputado. Su mejor resultado en los certámenes universales fue la séptima posición alcanzada en la edición de 2021, celebrada en Budapest.

Como tantos otros grandes deportistas, la biografía del judoca alicantino no está exenta de un percance físico. A finales de 2018, Cases Roca tuvo que pasar por el quirófano para operarse de su rodilla derecha, una intervención que lo tuvo ocho largos meses sin competir. Para su bienestar y felicidad, no ha habido ni secuelas ni recaídas. Curiosamente, esa operación también ejerció de frontera en su desempeño. Hay un antes y un después del paso por quirófano. Hasta ese momento, Cases era poco menos que un judoca ardoroso, impetuoso, casi incontenible. Con el tiempo, el deportista FER evolucionó hacia un judo más táctico, más estratégico, más calculador, más inteligente. Pero, si hay un rasgo, y, al tiempo, una virtud, que define a Salva es su primoroso judo de suelo. Cuando se trata de dar la vuelta a su rival e inmovilizar su espalda sobre el firme, Cases es un maestro. La mayor parte de sus victorias las consigue mediante esta técnica. A ras de tatami, el alicantino es temible. Se convierte en un tormento para sus contrincantes. Del suelo al cielo. «Si sólo se pudieran ganar los combates con el judo de suelo, seguro que lograba medalla», comenta, entre risas, Salva.

Hasta la fecha, las tres medallas valencianas en este deporte llevan nombre de mujer: Almudena Muñoz fue oro en Barcelona 92, e Isabel Fernández se colgó el bronce en Atlanta 1996 y el oro en Sídney 2000. Salva es muy competitivo. Durante los grandes eventos de este ciclo, muchas derrotas hubieron podido ser victorias. Cuestión de pequeños detalles. Y si presume de algo es ser un producto autóctono. De iniciarse y crecer entre Alicante y el CEAR de Valencia, sin necesidad de emigrar. Mañana, buscará el salto al estrellato.