Nadal y Alcaraz superan su primera crisis de pareja

Una pareja no se forma de un día para otro. No basta con decir "te quiero", como quien dice "buenos días", para considerar que dos individuos tiene una relación. Hace falta algo más. Entre otras muchas, la necesidad más elemental es el tiempo. Quererse y conocerse menos que mañana, más que ayer, tiempo para superar las crisis que aparecen en el camino, sean en 'leit motiv' de la unión los sentimientos o un objetivo común, como es el caso de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.

Los dos mejores tenistas españoles de la historia están en ese proceso, en el de ser algo más que un "si te he visto no me acuerdo". Necesitan madurar como pareja y eso es lo que están haciendo, a contrarreloj, en este torneo olímpico que ya les tiene clasificados para cuartos de final, tras derrotar a los neerlandeses Wesley Koolhof y Tallon Griekspoor (6-4, 7-6 y 10-2).

El super tie break, decisivo

Pero, claro está, las parejas se encuentran con crisis ante sí. Y deben aprender a superarlas. Eso es precisamente lo que hicieron este caluroso martes parisino ante Países Bajos. Se vieron de repente con el segundo set perdido en el tie break, casi sin verlo venir, y reaccionaron con firmeza para amarrar la victoria en el desempate del super tie break. Vieron el precipicio de cerca y se abrazaron para evitarlo. Primera crisis de pareja superada.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz durante su partidos de octavos de final en los Juegos Olímpicos. / JUANJO MARTIN

Si en el debut, ante una pareja más consolidada como era la argentina de González y Molteni, se les percibió (normal) algo desordenados, más impulsados por su propio talento individual que por un verdadero trabajo en equipo, en su duelo de este martes bajo un calor asfixiante en la Suzanne-Lenglen emitieron señales de ser una pareja de dobles coordinada y compacta. Al menos en el proceso de llegar a serlo, aunque les fuera más complicado amarrar la victoria. La magia, eso sí, deberá esperar, si es que llega, para más adelante.

En la segunda cita, además, todo transcurrió sin el factor emocional con la que les regó el público de la Philippe Chatrier. Todo fue mucho más sobrio y académico, esta vez frente a una pareja circunstancial y no habitual del circuito, lo que contribuyó al crecimiento del dueto español, al que solo le restan dos victorias para asegurarse una medalla olímpica.

Un set para cada pareja

Fue un partido, en todo caso, sin florituras ni alardes, una redacción de estilo purista escrita en tipografía sin serifa. El primer set, jugado por ambas parejas sin excesivos riesgos, se desenredó en el séptimo juego, cuando Alcaraz inventó una derecha ganadora para sellar una rotura de servicio que los neerlandeses ya no remontarían (6-4).

Alcaraz, que arrancó chisposo y ágil en la red, aunque algo errático a la hora de medir algunos movimientos, se fue apagando un poco en la segunda manga, el brazo algo más encogido. Fue entonces cuando Nadal invocó el comodín de la veteranía para mantener la situación bajo control.

Nadal y Alcaraz, a un paso de la lucha por las medallas / Efe

No pudieron, sin embargo, evitar que todo se fuera el tie break y que los neerlandeses se impusieran en él, con un Alcaraz con signos de cansancio y de falta de clarividencia en los golpes. Heridos, reaccionaron ante la crisis con una contundencia brutal, ganando el super tie break de desempate por un contundente 10-2.

Sus rivales en cuartos de final, a un partido de la lucha por las medallas, serán los estadounidenses Austin Krajicek (hijo del ex tenista neerlandés de nombre Richard) y Rajeev Ram, que este martes derrotaron a los brasileños Monteiro y Seyboth Wild en dos competidos sets (6-4 y 7-6). El partido se disputará a las 19.00 horas y después de que Alcaraz, a eso de las 13.30-14.00 horas, tenga que disputar su partido en el cuadro individual.

Granollers y Carreño, eliminados

Nadal y Alcaraz se quedan como únicos representantes en el cuadro de dobles masculino, después de que la otra pareja, la formada por Marcel Granollers y Pablo Carreño perdiera este martes ante los australianos Ebden y Peers (6-2 y 7-5). Sí consiguió su billete para cuartos de final el dueto femenino de Sara Sorribes y Cristina Bucsa, que derrotó a las argentinas Carle y Podoroska (6-3 y 6-4). Junto al individual de Alcaraz, España conserva por tanto tres opciones de medalla en tenis en estos Juegos.