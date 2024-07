España encara su último duelo ya clasificada

La selección española femenina de fútbol ya está clasificada para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. El conjunto de Montse Tomé se enfrenta mañana, miércoles, a Brasil, en el tercer encuentro de grupos. Tras vencer a sus rivales en los dos partidos anteriores, las españolas ya tienen asegurado el pase a la siguiente ronda. Las jugadoras se sobrepusieron a la selección japonesa 2-1, en un partido marcado por a intensidad de ambos equipos. Asimismo, contra Nigeria el único gol de Alexia Putellas definió el partido y colocó a España como primera de grupo con 6 puntos.

La selección brasileña ha llevado a los juegos a la leyenda Marta Vieira da Silva, la dos veces subcampeona olímpica y tienen que buscar conseguir la victoria par empatar a puntos con España, ya que en la clasificación está tercera, por detrás de Japón. Las brasileñas comenzaron París 2024 con una victoria ante Nigeria, pero en el segundo partido sufrió una dolorosa remontada del combinado nipón con dos goles en el tiempo añadido.

Posibles rotaciones

Con la presión fuera por haber conseguido ya la clasificación, Montse Tomé puede decidir hacer rotaciones en el once inicial y permitir algo de tregua a las jugadoras más comunes. En la delantera puede dar descanso a Salma Paralluelo, a quien no se le ha visto tan acertada como de costumbre, y a Mariona Caldentey. En punta tiene posibilidad de entrar Jenni Hermoso que todavía no ha jugado, Lucía García y Athenea del Castillo. Por último, en el centro del campo, duda entre Tere Abelleira y Patri Guijarro. Sin olvidar a Cata Coll defendiendo la portería.

Arthur Elias, técnico de la selección brasileña solo ha repetido cinco jugadoras como titulares: la guardameta Lorena, las defensas Antonia Silva y Rafaelle, la delantera Gabi Nunes, jugadora del Levante UD y la histórica Marta.