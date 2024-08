La calculadora de España, en busca de los cuartos de final

Todas las opciones están abiertas para España en la última jornada de la fase previa, en la que se medirá a hoy a Canadá a partir de las 17:15 (RTVE y Eurosport). La victoria les clasificaría matemáticamente, con opciones de ser primeros de grupo, mientras que una derrota podría incluso valerles para pasar como terceros en función del resultado del Australia-Grecia que se juega antes, por lo que España saltará a la cancha de Lille conociéndolo, de modo que tendrá claro qué necesitará en estos 40 minutos más allá de la calculadora.

Todas las opciones

España será primera si gana a Canadá y Grecia derrota a Australia o si gana a Canadá por más de 15 puntos y Australia derrota a Grecia. Será segunda si gana a Canadá por 12 o 13 puntos y Australia derrota a Grecia, mientras que será tercera si se dan algunas de las siguientes tres combinaciones de resultados:

Si gana a Canadá por 10 puntos o menos y Australia vence a Grecia, si pierde con Canadá y Grecia derrota a Australia por un punto o por 18 o más o si pierde con Canadá y Australia gana a Grecia.

España solo sería cuarta y quedaría eliminada si pierde con Canadá y Grecia derrota a Australia por un margen de entre 3 y 16 puntos.

Canadá es el único de los cuatro equipos del grupo que ha asegurado matemáticamente su presencia en los cruces de cuartos.

Precedentes

Dos de los tres últimos partidos oficiales que han jugado España y Canadá registraron victoria española. La primera de ellas, muy lejana, en el Mundial de 2002 (85-54) y la segunda también en Mundial, el de 2010 (89-67). El precedente más cercano, sin embargo, fue favorable a los canadienses, en la Copa del Mundo de hace un año, en la segunda fase del campeonato (85-88), que España acabó en novena posición y Canadá con la medalla de bronce.

Rudy y Aldama son duda

No hay ninguna decisión tomada sobre los que no están al cien por cien», en referencia a los ‘tocados’ Rudy Fernández y Santi Aldama. «Hemos intentado preparar el partido lo mejor posible y recuperar a los jugadores tocados; pero aún no sabemos nada, no hemos tomado aun una decisión acerca de los que no están al cien por cien», comentó Scariolo ayer. A ello añadió que

«somos conscientes de que jugamos contra el mejor equipo de este campeonato después del de EEUU».