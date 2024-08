La primera medallista olímpica valenciana en los Juegos de París ya está en casa. Y es que Sara Sorribes llegó este lunes a València a las 12:35, con la medalla en la maleta y una horas después de que aterrizaran también en Manises David Ferrer y Anabel Medina, de quien toma el relevo 16 años después de su plata en Pekín.

"Estoy muy feliz y contenta y feliz. Es algo muy bonito, ha sido una semana muy bonita para todos, hemos estado muy a gusto, hemos conseguido una medalla que nos hacía mucha ilusión y estamos muy felices". Y más aún teniendo en cuenta que era algo que veía muy lejos de conseguir. "Yo no me imaginaba ganar esta medalla, Cristina sí, pero yo no, la verdad".