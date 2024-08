¡¡Orgullosos de ti, Quique!!

8 de agosto de 2024. Apunten esta fecha. Día para la posteridad. Para la eternidad. Ya forma parte de la historia del deporte valenciano. Es la jornada en la que Quique Llopis Doménech, un chico de Bellreguard y de sólo 23 años, disputó la final de los 110m vallas en los Juegos Olímpicos de París y obtuvo una sensacional cuarta plaza. Un episodio único, asombroso, prodigioso. De hemeroteca y videoteca. De los que, ahora, en pleno fragor de la batalla, en pleno frenesí del directo, pueden quedar difuminados y no ser suficientemente reconocidos. Pero, de los que, en el futuro, con la perspectiva del tiempo, con los análisis más en frío, permanecerán imborrables y cobrarán su verdadera, y gigantesca, dimensión. Y serán dignos de ser encuadrados con marcos de oro.

Llopis celebra su histórica cuarta posición / efe

Una carrera espectacular

Llopis paró el crono en 13:20. No hizo una carrera impecable o pulcra. Es cierto que, con su plusmarca personal, los 13:09 establecidos a finales de junio en el Campeonato de España, en La Nucía, el embajador FER hubiera ocupado una plaza en el podio. Pero es imposible que esta cuarta plaza en una final olímpica sepa a poco. Todo lo contrario. Es un logro descomunal. Por si hay alguien que, embriagado por la sobredosis de deporte y emociones de estos días, no ha reparado en la magnitud del hito firmado ayer por el deportista valenciano, lean e interpreten lo siguiente. Quique (Bellreguard, 23 años) compartió final con el estadounidense Grant Holloway, tres veces campeón del mundo al aire libre y plata olímpica en Tokio. O con el jamaicano Hansle Parchment, oro olímpico en Tokio. O con otro estadounidense, Daniel Roberts, bronce mundialista el pasado año en Budapest. O con otro jamaicano, Rasheed Broadbell, oro en los Juegos de la Commonwealth de 2022. Además, era el único participante del continente europeo. De Bellreguard, a la aristocracia, a la nobleza, a la súper élite del atletismo internacional. Desde fuera, impresiona. Y no poco.

Llegó el momento. 21:45 de la noche

24 grados en París. Viento prácticamente nulo. Lleno absoluto en el Stade de France, el escenario que embelesa, el coliseo de los milagros, el circo de los logros imposibles. Como el récord del mundo que, minutos antes, había logrado la americana Sydney Mclaughlin en los 400 metros vallas. Calle 3 para Llopis, flanqueado por Parchment y Roberts. Se hace el silencio. Respiración contenida. Pulsaciones aceleradas. Suena el disparo. Rugido atronador de la grada. Electricidad. Incandescencia. Los gladiadores se lanzan al asalto de las vallas. Desbocados. El tartán, ardiente, hierve con sus feroces zancadas. Como era previsible, Holloway, de 26 años, parece tener prisa. Al cuarto obstáculo, salvo tropiezo o desgracia, ya nadie discute su victoria. El interés reside en la obtención de la plata y el bronce. Dos tesoros y siete aspirantes. Llopis no ha salido del todo bien. Roza el segundo obstáculo. Progresa y progresa… pero no lo suficiente para alcanzar el cielo de las medallas. Acaba cuarto con 13:20, a 11 centésimas de la plata (para el americano Roberts) y al mismo tiempo del bronce (el jamaicano Broadbell). 11 centésimas. Un parpadeo. Por una parte, qué lástima. Por otra, qué orgullo, qué alegría, qué mérito.

Quique Llopis es uno de los componentes del Proyecto FER, el programa de ayudas a deportistas de la Comunitat Valenciana promovido por la Fundación Trinidad Alfonso, cuyo Presidente y mecenas es Juan Roig. Llopis ha culminado una inolvidable y difícilmente mejorable temporada de aire libre. Por fin, el atletismo le ha devuelto todo lo que le negó en su momento. La lista de sobresaltos y desventuras es amplia. Ahora, sin embargo, son momentos de prosperidad y bonanza. La punta del iceberg de este verano ha sido, sin duda, el cuarto puesto alcanzado ayer en los Juegos Olímpicos de París. Pero no hay que olvidar otro impresionante éxito, la medalla de plata conquistada en el Campeonato de Europa, en Roma. O el título de campeón de España con un asombroso crono, 13:09. Más allá de logros y cronos concretos, lo más relevante es el brutal salto de calidad experimentado por el atleta de Bellreguard. El deporte valenciano cuenta con una súper estrella. Y sólo tiene 23 años. Nos frotamos las manos.

La temporada al aire libre de Llopis, en marcas