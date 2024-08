Quique Llopis: "Lo he dado todo, tengo motivos para estar contento"

Satisfecho por la espectacular cuarta plaza, pero con la ligera decepción de saber que, con su mejor registro personal, hubiera subido al podio. Así se mostraba Quique Llopis nada más acabar la final olímpica de los 110m vallas. El atleta valenciano reconocía que no había completado una carrera impecable, limpia: “Es curioso, porque ha hecho uno de los mejores calentamientos de mi vida y no estaba especialmente nervioso en el momento de la salida, pero después, no he acabado de correr lo a gusto que hubiera querido. No me he encontrado del todo cómodo. Sabía que el podio estaría carísimo y que la medalla me exigiría hacer marca personal. Dicho todo esto, no puedo ser injusto conmigo mismo, ni puedo reprocharme nada. Lo he dado todo, me he quedado a un puesto y a 11 centésimas del podio. Así que tengo motivos para estar más que contento”, comentaba el deportista FER, quien añadía: “El toque con el segundo obstáculo me ha lastrado el resto de la carrera. He intentado recuperar, pero no ha sido suficiente”.

Feliz con la cuarta posición

Preguntado sobre qué pesaba más en su ánimo, si el orgullo por la cuarta plaza en una final olímpica o la sensación de que podía haber hecho un poquito más, el atleta de Bellreguard se mostraba tajante: “Sin duda, me quedo con el cuarto puesto. Estoy muy feliz. Y lo valoraré más con el paso del tiempo. El balance de esta temporada de aire libre es fantástico. Ni en mis mejores sueños podía imaginar que llegaría a este nivel y a estas marcas. Quiero también acordarme de mi entrenador, de Toni Puig, con quien hemos hecho un gran trabajo. Y aquí están los resultados. Ahora, a descansar. Y, el próximo año, a seguir mejorando, sobre todo la salida. Si corrijo y perfecciono la salida, estaré cerca de los mejores en las grandes competiciones internacionales”.