Tres décadas sin oro ya son suficientes

España está a un paso de conseguir el segundo oro olímpico de su historia mañana, viernes 9 de agosto, a las 18:00 en París. Aunque la misma situación vive Francia, su rival, que también tiene la posibilidad de alcanzar la medalla, que se convertiría en su segundo oro. La anfitriona se enfrenta a España, en el estadio Parque de los Príncipes, donde contará con el apoyo de casi 50.000 espectadores, aunque eso no asusta a los de Santi Denia, que ya vivieron una situación similar contra Marruecos en semifinales y consiguieron salir victoriosos de la situación.

Y es que, el encuentro entre los franceses y los españoles se ha convertido en un clásico entre selecciones de este verano. España venció a Francia en semifinales de la Eurocopa (2-1) y en la final del Europeo sub-19 (2-0). Y hoy se repite en categoría sub-23, con tres excepciones, en la final de los Juegos Olímpicos. Una normativa de tres excepciones en la que ambos seleccionadores, Santi Denia y Thierry Henry, han acertado de pleno, con Fermín López, que lleva cuatro goles y dos asistencias y Jean-Philippe Mateta, que ha marcado cuatro goles, rindiendo a gran nivel en el torneo. Rendimientos, junto al del galo Michael Olise y la aparición estelar desde el banquillo de Juanlu Sánchez contra Marruecos, que han llevado a España y Francia a la gran final. Asimismo, tanto la selección de Santi Denia, como la de Thierry Henry han demostrado ser las dos mejores del torneo, con jugadores destacados y victorias muy peleadas. Las semifinales fueron duras, pero España consiguió ahorrarse 30 minutos de prórroga, que pueden ser clave de cara a la final, pues este torneo solo ha contado con dos días de descanso entre partido y partido, menos para la gran final, que han sido con tres días.

Pocos cambios en el once titular

El encuentro contra Marruecos empezó con un jarro de agua fría, con ese penalti que transformó Rahimi en el 37, pero La Rojita no se dejó llevar y consiguió remontar con los tantos de un destacado Fermín y un Juanlu que llegaba desde el banquillo. El defensa del Sevilla es la gran duda en el once titular de un Santi Denia poco dado a hacer cambios en su plan. Él o Marc Pubill de inicio o incluso Juanlu pudiéndose quedar fuera de la convocatoria del partido al estar recuperado Diego López, quien fue baja en semifinales y por quien entró él. El resto, fijos los mismos que en el debut, en cuartos y en semifinales. Siguiendo esta línea, Mosquera no parece que vaya a tener minutos durante la final, a pesar de haber dado muy buena imagen durante la oportunidad que se le dio contra Egipto en fase de grupos. Para todos el objetivo es conseguir el oro, pero para ello, España debe ganar a un equipo Francés que llega tras ganar a Egipto, demostrando tener más recursos y a un Olise que apunta a mejor futbolista del torneo, como Fermín. Tienen confianza en el oro y en la revancha tras la Eurocopa y Europeo sub-19.