Vega Gimeno: "La medalla es la guinda a todos estos años de lucha por el 3x3"

Vega Gimeno ya está en casa. La flamante subcampeona olímpica de baloncesto 3x3 ha aterrizado en Manises en la mañana de este lunes tras una aventura inolvidable. Sonriente y con la brillante y pesada medalla de plata colgada del cuello, abrazó a sus orgullosos padres. La valenciana todavía no asimila lo que ha vivido: “Aún necesito unos días de estar en casa tranquila con mi familia, con mis padres, con mis sobrinos y asimilar todo esto”.

Los últimos días han sido una locura para ella. “Una de las intenciones de ir a estos Juegos ya no era el hecho de llevarnos una medalla, que era casi impensable al principio, sino también dar esa visibilidad al 3x3”, explicó a los medios de comunicación en el aeropuerto. “Esa repercusión mediática es la otra medalla que nos hemos llevado”, defiende.

Vega Gimeno se abraza con su madre / F. Calabuig

La plata no solo es un premio a su desempeño en el torneo disputado en la ilustre Plaza de la Concordia. Ni siquiera a los tres años de este ciclo olímpico. Es toda una carrera dedicada a la modalidad siempre que el 5x5 lo permitía: “Llevo en el 3x3 desde que no era ni disciplina olímpica. Llevo desde los inicios, incluso las normas eran diferentes. He ido evolucionando y creciendo junto a la disciplina y haber conseguido llegar hasta aquí con lo difícil que era ya el simple hecho de ir a unos Juegos. Pero encima ir y llevarnos una medalla es la guinda al pastel de todos estos años de lucha por el 3x3”.

Un punto de inflexión

Vega Gimeno no está molesta con haber despertado el interés de quienes no estaban al tanto del 3x3: “Lo entiendo, es parte de nuestro trabajo y de la repercusión y la visibilidad que tanto demandamos constantemente”. De hecho, lo aplaude: “Ahora hay que agradecerlo, no creo que haya que quejarse ni que dé rabia sino al revés, agradecer esta repercusión mediática porque es el empujoncito que necesitamos”.

Su sueño es que este éxito suponga un punto de inflexión: “Quiero pensar que sí, porque más casi no se puede hacer ahora mismo por el 3x3 que lo que hemos hecho nosotras. Entonces, quiero pensar que esto sí que va a marcar un antes y un después”. Para ello, tiene clara cuál debe ser la hoja de ruta: “Lo principal es tener una liga de 3x3. Somos la única federación de los ocho equipos olímpicos, y hemos sido plata, que no tiene liga regular de 3x3 en su país. Imagínate si hubiéramos tenido una liga en la que en vez de jugar por el año 5x5 poder jugar 3x3. Igual el oro habría sido más fácil”. Y es que las españolas jugaban en desventaja: “No te puedes dedicar profesionalmente como lo hacen en el 5x5”. Por ello pide el acuerdo de la Federación Española de Baloncesto, los clubes y el CSD para poner en marcha un proyecto tan ilusionante.

Hay Vega para rato

Pese a su despedida del baloncesto convencional, la carrera de la valenciana no se acaba aquí: “No, no es lo último. A nivel de 5x5 seguro, anuncié ya la retirada y eso es así”. De hecho, va a tener poco tiempo para descansar de la aventura en París porque la semana que viene irá con todo a por el Europeo de Viena y también espera jugar una final de las Women Series. Ahora bien… ¿Los Ángeles 2028? Todavía queda tiempo: “Ahora mismo queda lejísimos, habría que ir verano a verano e ir viendo. De momento solo pienso a corto plazo”.

Otra experiencia que se lleva en la mochila es haber jugado ante los ojos de leyendas del baloncesto como Pau Gasol, Dirk Nowitzki, LeBron James e incluso del rey Felipe VI. No lo ha visto como una presión añadida, sino como una motivación extra “por el cariño y el respeto que han mostrado por esta disciplina”. Está muy feliz por ello: “Nos han apoyado muchísimo tanto estando allí en pista como luego con mensajes. Lo hemos agradecido mucho, que gente de esa experiencia y ese talante venga a echarte un cable y animarte, a darte esa visibilidad, mola mucho”.

Todos ellos vibraron con “el chute de adrenalina que te da el 3x3”. Esta modalidad es “intensidad, estar enganchado a la tele, no estar tres horas delante de la tele sino veinte minutos, que eso hoy en día la gente lo agradece, el dinamismo, la rapidez… es una disciplina superdivertida de ver y que engancha”. A pesar, incluso, de lo que se sufre: “Es verdad que te dan ataquitos al corazón pero te lo pasas muy bien”.

Después de quedarse a las puertas de Tokio 2020, en París 2024 “ha salido todo”. La canasta de espaldas de Gracia Alonso en el Preolímpico, salir beneficiadas del cuádruple empate para pasar directamente a semifinales, la prórroga contra Estados Unidos para asegurar la medalla podrían haber dado para una película. “No sé dónde está el que no ha hecho el documental, creo que acaban de perder mucho dinero al no grabar este documental porque habría salido redondo”, bromeó. Sin embargo, también reivindicó que por encima del factor suerte hay mucho trabajo: “Se han dado esas circunstancias también porque las hemos buscado, hemos estado trabajando y empujando, hemos hecho las cosas muy bien y en ese sentido creo que nos lo merecemos”.

La experiencia en la Villa

Como todo deportista olímpico, además de la gloria, ha podido hacer vida en la Villa Olímpica, lo que ha sido una experiencia “superchula”. De hecho, las jugadoras de 3x3 no se han perdido nada y han estado de principio a fin: “Tuvimos la suerte de poder ir días antes para vivir la Villa Olímpica, estuvimos en la ceremonia de apertura, luego todos los días en la Villa… hemos hecho absolutamente todo lo que puedes hacer en la Villa. Hemos conocido a un montón de deportistas, hemos pedido un montón de fotos… no sé, creo que si alguien ha exprimido bien la villa hemos sido las jugadoras de 3x3”.

Vega Gimeno haciéndose una foto / F. Calabuig

De todas esas fotos, la más especial ha sido con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: “Yo la foto con Rafa era la foto que tenía entre ceja y ceja siempre y cuando viera que a él no le molestaba mucho en ese momento”. Objetivo cumplido, comprobando además que son más que grandes deportistas: “Fueron encantadores los dos”. Su pasión por el tenis también llega a jugadores extranjeros y tuvo la suerte de fotografiarse con otro de sus favoritos como Zverev: “Lo vi en el restaurante en el desayuno, me acerqué antes de entrar y le pedí una foto”. Una experiencia que vale su peso en plata la de las últimas tres semanas. Ahora toca rodearse de la familia y en cuanto se dé cuenta ya estará persiguiendo un nuevo éxito en el Europeo. Ahora, seguro, con más adeptos al 3x3 que nunca deseándole suerte y vibrando con una disciplina tan vertiginosa.