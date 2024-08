Kike Alhambra se cubre de bronce

“No me lo termino de creer, es un sueño cumplido debutar de esta forma en unos Juegos Paralímpicos, sabe a pura gloria”, decía Kike Alhambra todavía asimilando lo que acababa de ocurrir. La gran promesa de la natación paralímpica valenciana, el joven de Paterna que debutaba en unos Juegos sumó la segunda medalla para la delegación valenciana en una noche brillante que ponía el cierre a un día histórico para el Proyecto FER. Segunda medalla del día, tras la de Ricardo Ten, y segundo bronce.

Era el debut soñado por este jovencísimo valenciano (Paterna), que paró el crono en 56:27, dos segundos más que el ganador, el nepalí Ihar Boki (oro con 54:13) y el francés Alex Portal (plata con 54:38). Kike Alhambra respondía así en su primera gran cita. Ya apuntaba cosas. De hecho, estos 100 metros mariposa en categoría S13 son su prueba preferida. Había sido sexto en el Europeo del 2021, cuarto en el Mundial del 22 y, por fin, tercero en el Mundial del 23. Con esa progresión, no era descabellado apostar por una medalla en París.

Y eso que llegó a la final tras firmar el cuarto tiempo en las series y no empezó la carrera de la mejor forma. Salió algo atrasado y tuvo que remontar en los últimos 50 metros: “Desde dentro del agua no soy muy consciente de cómo va la carrera, ya me lo dirá mi entrenador. Yo me he visto fuerte, he ido de menos a más y me he sentido muy bien”, explicó Kike, que quiso dedicar la medalla “a mi familia, a mis entrenadores de estos cuatro años, a mis compañeros. A todos los que me han apoyado y animado para que fuera a por la medalla. Gracias también a Juan Roig y a la Fundación Trinidad Alfonso por el apoyo que me ha dado todo este tiempo. Esta medalla es el ejemplo de que el trabajo que hace apoyando a los deportistas funciona y da sus frutos”.

Ahora, a seguir soñando, porque este viernes llegan los 100 metros espalda, prueba en la que se colgó la medalla de plata en el último Mundial: “Ojalá se pueda repetir, sé que hay rivales muy fuertes pero voy a intentar repetir lo de hoy”.

Kike Alhambra no fue el único deportista del Proyecto FER que saltó ayer al Paris La Défense Arena, donde se disputan las pruebas de natación. Tres nadadores de la Comunitat Valenciana saltaban al agua por la mañana en busca de una plaza en las finales de la sesión vespertina. Otro más, Vicente Gil, tenía cita directamente en la final de la tarde, aunque acabó firmando una sexta posición.

Del resto, Eva Coronado, David Levecq y Ariadna Edo cayeron eliminados en sus respectivas pruebas, las primeras tomas de contacto de cada uno de ellos con la piscina, ya que tendrán más oportunidades conforma avancen las jornadas.

Este viernes, nueva oportunidad en los 100m espalda

Este mismo viernes será el propio Kike Alhambra el que vuelva al espectacular Arena de la capital parisina para competir en la prueba de 100 metros espalda. Si bien no es su prueba fetiche, no es descartable una sorpresa, ya que se alzó con la medalla de plata en el Mundial de natación adaptada celebrado en Manchester el pasado año.

Además, también debuta en unos Juegos Paralímpicos Javier García. Es una de las grandes historias de superación entre la delegación valenciana en París. Javier consiguió su pasaporte a París casi in extremis, pero a lo grande, en la regata de repesca desarrollada en Szeged, un escenario que ya permanecerá eternamente en la retina de Javier García. Sólo un pasaporte había disponible y se lo apropió. Ahora busca un hueco en la final de su prueba, el skiff en clase PR1, de discapacidad física. Competirá en las series por primera vez y, si no consigue acceder a la gran final del domingo, tendrá una nueva oportunidad el sábado en la repesca.