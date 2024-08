Kike Alhambra acaba quinto en la final de 100m espalda

Kike Alhambra saltaba a la piscina del Paris La Défense Arena con el ánimo por las nubes tras la medalla de bronce conseguida el jueves. Se enfrentaba a los 100m espalda en categoría S13, la prueba que, si bien no es su especialidad (esa es la de los 100m mariposa que le dio su primera presea olímpica), se le da más que bien. No en vano, consiguió el pasado año, en el Mundial de Manchester, colgarse la medalla de plata. Con ese antecedente y el plus de motivación de su estreno paralímpico, había mucha expectación entre la expedición española por verle de nuevo en el agua.

En la serie matinal marcó el sexto tiempo de todos los participantes, con un tiempo de 1:02:56, lejos de su mejor versión. Así que en la final salió enchufadísimo, sabedor de que si se acercaba a sus¡ mejor marca podría pelear las medallas. De hecho, se marcó un gran 1:00:86, a solo cuatro décimas del tiempo que le dio la plata en el Mundial, pero esta vez solo le permitió ser quinto.

Javier García, a la repesca en remo

Por su parte, Javier García afrontaba la primera clasificación de Remo con la ilusión del debutante. “He trabajado mucho para combatir los miedos que pueden aparecer en una gran competición. Estaba nervioso porque no es nada fácil meterse en la final, que es mi objetivo, pero con muchas ganas y con mucha ilusión por debutar en unos Juegos Paralímpicos”. Iba a ser muy difícil meterse directamente en la final del domingo. Al final, quedó cuarto de su serie y tendrá jugárselo en la repesca de este sábado, que será cuando tenga una nueva oportunidad. Para ello debe acabar entre los dos primeros en las series de la mañana, a partir de las 10 horas.

Este sábado, además de Javier García y de Kim López, tres valencianos más buscarán su momento en estos Juegos Paralímpicos. En la piscina, Eva Coronado en los 200m libre S14 y Ariadna Edo en los 400m libre S13. Además, vuelve al velódromo Ricardo Ten en la prueba de 1km. Será a partir de las 11.10 horas. No es su especialidad, pero con Ricardo Ten nada es imposible.