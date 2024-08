Kim López busca la excelencia

Kim López busca coronarse en París. Después de un tormentoso ciclo paralímpico en el que ha tenido que ser intervenido tres veces por sus dolencias en el codo, el de Silla está a unas horas de colgarse su tercer oro en unos Juegos en lanzamiento de peso e igualar la marca de David Casinos (el de Moncada los consiguió en Sidney, Atenas y Pekin en lanzamiento de peso, además de sumar otro oro en Londres, pero esta vez en disco), su gran precursor y que también fuera miembro del Proyecto FER, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso de Juan Roig, que también apadrina a Kim.

Ha llegado su momento, después de tener que esperar al pasado mes de mayo para clasificarse. Lo hizo por todo lo alto, alzándose con el campeonato del mundo de Kobe, pero aún lejos de su mejor versión (hizo 15,22 en el Mundial, muy lejos del 17,04 logrado hace tres años en los JJPP de Tokio y que sigue siendo su mejor marca personal).

“Tengo muchas ganas de competir por ser mis terceros Juegos y porque el ciclo ha sido muy duro, pero la verdad que si me hubieran dado dos meses más, mejor. Desde la clasificación he tenido prácticamente solo dos meses de preparación técnica y es muy poco, pero menos mal que he ido progresando y me veo fuerte para luchar no solo por una medalla, sino por lo máximo. Solo queda estar concentrado y dar todo lo que tengo”, indica Kim López

Pasado el calvario de las tres operaciones, el de Silla, a sus 35 años, ya está en París para disputar sus terceros Juegos Paralímpicos. Todo un logro que ahora quiere rubricar con la medalla de oro que le permita repetir la gloria que saboreó en Rio 2016 y Tokio 2021. “Conforme pasan los días voy siendo más optimista, las técnicas cada vez salen mejor, así que me da un poco de energía positiva para la competición”, dice Kim.

Si hay alguien que conoce bien a Kim López es Juanvi Escolano, su entrenador. Y si hay alguien que confía en el de Silla, a parte de él mismo, es su entrenador, que recuerda con dureza lo complicado que ha sido para el valenciano llegar a estos Juegos de París: “Dentro de las circunstancias que han envuelto a Kim López durante los últimos dos años, con las tres intervenciones en el codo derecho en año y medio, las sensaciones están siendo buenas. Kim está dispuesto a luchar por todo. Ha sido el ciclo paralímpico más complicado de su carrera. Ha estado cerca de dos años sin poder hacer el 50% del entrenamiento de un lanzador de alto nivel, hemos empezado a lanzar la bola de peso hace mes y medio. Estaba haciendo accesorios que ayudan a afinar el gesto, pero no tiene nada que ver con empujar una bola de siete kilos. La suerte que tenemos es que Kim tiene mucha experiencia y confiamos en eso para suplir la falta de lanzamientos que ha tenido”.

Kim aspira a lo máximo. Igual de ambicioso se mostraba Escolano, que lo único que no descarta es que el lanzador valenciano a dar todo lo que tiene esta mañana en el Stade de France: “No pensamos en el color de la medalla. Se ha propuesto dar lo máximo posible. En competición, este año, ha lanzado hasta los 15,40 metros, pero está para lanzar más allá. Y creo que lo hará. Si en ese paso están las medallas, bienvenido sea”.