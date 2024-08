Héctor Catalá: “No firmo la plata de Tokio, hay que ser ambicioso”

La cita de Héctor Catalá con sus segundos Juegos Paralímpicos era el 2 de septiembre, pero la climatología y las alertas por lluvia han obligado a la organización a unificar en un solo día los dos que estaban previstos para las distintas categorías de Paratriatlón. De esta forma, Héctor Catalá, que debía competir el este lunes, lo hará este mismo domingo, a partir de las 12 horas. El cambio le ha pillado por sorpresa, como a todos, pero el paratriatleta del Proyecto FER confiesa que le gusta y que tiene ganas el de Serra de revalidar la medalla conseguida en Tokio.

¿Cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes de cara a la prueba?

De sensaciones me encuentro muy muy bien. He podido hacer una preparación fructífera, he podido venir con días previos indicados y está yendo todo muy bien, dentro de la clásica tensión y el nerviosismo de los días previos a una gran competición como es esta.

¿Qué tal te ha sentado el adelantamiento un día de la prueba?

Adelantar la prueba un día, a mí, me gusta. Luego no sabes si es mejor o peor, pero en principio me gusta. Primero, y principal, porque es un día menos respecto a bajar altura tras la preparación en Sierra Nevada, y cuanto más cerca se compita con respecto a eso, mucho mejor; segundo, porque competimos todos los compañeros juntos. A mí me había tocado el segundo día y no era muy de mi agrado. Esto es como los exámenes, cuanto antes, mejor; y tercero, que va a estar toda mi familia aquí y me va a poder ver competir. Así que, como te digo, a mí creo que me viene bien este adelanto.

¿Qué objetivo tiene Héctor Catalá en la cabeza?

El objetivo es siempre aspirar a lo máximo, pero tengo que centrarme en lo que depende de mí, que es mi rendimiento. El resultado luego depende de más variables, que son los rivales. Evidentemente busco lo máximo, es decir, una medalla y si puede ser de oro, mejor.

Con el antecedente de Tokio y esa medalla de plata, las expectativas son muy altas, ¿no?

Para meterme en medallas hay que hacer una carrera excelsa y con mucha concentración, luego veremos en qué posición nos deja la carrera. Me veo repitiendo e, incluso, mejorando lo de Tokio. Hay que ser ambicioso. Yo no firmo nada, lo dije hace tres años en Tokio y ahora en París, igual.