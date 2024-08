El Ministerio de Salud de Gaza declara una epidemia de polio en la Franja

El infierno de Gaza se agrava. El ministerio de Salud gazatí ha declarado la epidemia de polio en el enclave palestino, culpando a la devastadora ofensiva militar israelí. Después de casi 10 meses de bombardeos continuados, ciudades enteras convertidas en escombros, hospitales arrasados y destrucción de toda infraestructura, las decenas de miles de palestinos que quedan con vida en la Franja se enfrentan a otra emergencia sanitaria. Hace diez días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el hallazgo de la enfermedad en las aguas residuales del centro y sur del enclave. A diferencia de la población local palestina, los soldados israelíes se están sometiendo a una campaña de vacunación para combatir el virus mortal.

La situación “representa una amenaza para la salud de los residentes de Gaza y los países vecinos y es un revés para el programa mundial de erradicación de la polio”, ha señalado el ministerio en un comunicado compartido este lunes en Telegram. También ha pedido una “intervención inmediata para poner fin a la agresión [israelí] y encontrar soluciones radicales” a la falta de agua potable e higiene personal, las redes de alcantarillado dañadas y la eliminación de toneladas de basura y residuos sólidos que la agresión israelí ha provocado en el enclave. Ya a principios de este mes, el ministerio, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), detectó el “componente del poliovirus tipo 2” en aguas residuales “que se acumulan y fluyen entre las tiendas de campaña de los desplazados”.

Parálisis permanente

Gaza no está nada preparada para combatir la epidemia. La poliomielitis, transmitida principalmente por vía fecal-oral, es un virus altamente infeccioso que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis. El virus de la polio se expresa con síntomas leves o nulos. Puede causar parálisis permanente, normalmente en las piernas, que suele ocurrir de forma muy rápida, a menudo tras sólo unas horas de la infección. Se extiende muy fácilmente especialmente en áreas con sistemas de higiene y saneamiento deficientes. Afecta de forma desproporcionada a niños menores de cinco años. No hay una cura para la polio, pero es posible prevenirla con varias vacunaciones a una edad temprana. Aunque una vez infectado, existen tratamientos para mejorar la movilidad del paciente, no pueden revertir la parálisis permanente.

“Estábamos a punto de eliminarlo, però con los conflictos que estallan en todo el mundo, todo ese trabajo, todos esos millones de dólares se han desperdiciado porque simplemente hemos retrocedido”, ha dicho Margaret Harris, portavoz de la OMS, a Al Jazeera. Desde 1988, los casos de polio han disminuido en un 99% en todo el mundo gracias a las campañas de vacunación masiva. “La mayor parte de los casos de polio, el 75%, pueden ser asintomáticos, como muchos virus; el problema es que si contraes una forma grave, puedes quedar paralizado de por vida o incluso morir”, ha alertado Harris. Este viernes la OMS anunció el envió de alrededor de un millón de vacunas a la Franja, pero Harris insiste en que “necesitamos un alto el fuego” para vacunar a los niños.

Vacunación de los soldados

Hasta las propias tropas israelíes son conscientes que su destrucción de los sistemas de alcantarillado y agua ya están teniendo trágicas consecuencias. Hace un par de semanas, el Ejército anunció que empezará a ofrecer la vacuna contra los soldados que sirven en la Franja después de que se encontraran restos del virus. Los reclutas serían vacunados durante el recambio rutinario de tropas, aunque no era obligatorio. Las autoridades militares también dijeron que con la cooperación de grupos internacionales, se habían traído suficientes vacunas para cubrir a más de un millón de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. Los expertos temen que incluso el virus se extienda a territorio israelí.

Una epidemia de polio solo puede añadir más sufrimiento al sufrimiento. Desde el 7 de octubre, al menos 39.363 palestinos han muerto y 90.923 han resultado heridos por la violencia israelí. La mayoría de hospitales han sido arrasados, igual que las ciudades y pueblos donde ya vivían hacinados los gazatíes. Oxfam Intermón ha denunciado que Israel está haciendo un uso sistemático del agua como arma de guerra contra la población de Gaza. “La destrucción sistemática de las instalaciones de agua y el bloqueo deliberado de la ayuda han reducido en un 94% la cantidad de agua que llega a Gaza, hasta los 4,74 litros por persona y día, poco menos de la tercera parte de la cantidad mínima recomendada en situaciones de emergencia y menos que la descarga de agua de una cisterna de váter”, apuntaban en un informe reciente. Ahora, la poca agua que hay corre el riesgo de ser el veneno mortal de los gazatíes.