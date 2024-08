Ricardo Ten busca otra medalla por equipos

Día completo el que se presenta este domingo para los deportistas valencianos, ya que hay hasta cuatro representantes del Proyecto FER en liza en otros tantos diferentes escenarios, pero con dos grandes focos: el paratriatlón y el ciclismo en pista.

Solapándose con Héctor Catalá, Ricardo Ten salta de nuevo al velódromo con sus compañeros para disputar la prueba de velocidad por equipos. Como ha repetido el mismo estos días, la pista no es su fuerte y no se ha preparado a conciencia para competir ahí, sino en la ruta, dentro de tres días. Pero la preparación exhaustiva que ha realizado le ha venido bien. Tanto, que el jueves consiguió la primera medalla precisamente ahí, en el velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines. Hoy busca la segunda en equipo, “que sabe mejor, porque puedes compartir el éxito y la alegría. Además, la responsabilidad es mucho mayor”, confesaba estos días Ricardo. En Tokio lograron el bronce en esta misma prueba, así que no sería una sorpresa, aunque el propio Ricardo ha advertido de que el oro y la plata son inalcanzables: “Nos jugaremos el bronce con el equipo francés, con lo que aprieta el público…”, decía. A partir de las 12:45 se disputarán las series y las finales, a las 16.10 horas.

Además de Héctor y Ricardo, dos valencianos más compiten por la mañana. El más madrugador será David Levecq, que saltará a la piscina a las 9:46 para disputar las series de 100m libres S10 con el objetivo de meterse en la final vespertina. Si lo logra, será a las 17:44 horas. A las 10.10 le toca el turno al remero Javier García, que no consiguió clasificarse para la final A, pero sí estará en la final de consolación en sus primeros Juegos Paralímpicos.