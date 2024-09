Israel asegura haber recuperado los cuerpos de otros seis rehenes de la Franja de Gaza

Los cadáveres de seis israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre vuelven a casa para recibir sepultura. Este martes el Ejército israelí ha recuperado los cuerpos de seis hombres en los túneles del área de Jan Yunis en el sur del enclave. De cinco de ellos –Chaim Peri, Yoram Metzger, Alex Dancyg, Nadav Popplewell y Yagev Buchshtab– se conocía que habían muerto en cautiverio, igual que otra treintena de rehenes, pero Abraham Munder se creía que seguía con vida hasta la operación de rescate de este martes. Los familiares de los rehenes, todos ellos fallecidos mientras estaban retenidos en Gaza, acusan al Gobierno de abandonarlos a su suerte y piden la liberación urgente del centenar de cautivos restantes. Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha continuado este martes su viaje a la región haciendo parada en Egipto para conseguir el tan ansiado alto el fuego.

"El Estado de Israel seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a todos nuestros secuestrados, vivos y muertos", ha dicho en un comunicado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. El líder hebreo ha agradecido la "valentía y acción decidida" de los soldados del Ejército y agentes del Shin Bet, que han participado en la operación, y ha enviado su "sentido pésame" a las familias. Durante la retirada de los cuerpos, no se han producido combates. Según la evaluación de los funcionarios de defensa israelíes, los rehenes perdieron la vida en el túnel donde se encontraron sus cuerpos y es posible que sus captores huyeran tras los ataques israelíes y dejaran los restos allí.

No se descarta que la causa de la muerte fueran las agresiones de su propio país o la falta de atención médica por el bloqueo impuesto por el Estado hebreo. "La devastadora noticia sobre el asesinato de Abraham Munder es una prueba más de la urgencia de finalizar e implementar el acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes", ha dicho el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado. "Abraham fue capturado vivo y soportó un cautiverio agonizante junto a sus seres queridos, debería haber regresado vivo a casa con su familia", han subrayado, recordando que su mujer, su hija y su nieto retornaron a Israel como parte de la tregua en noviembre. "Su asesinato en cautiverio subraya la demora en la implementación del acuerdo que podría haber salvado su vida y las vidas de otros rehenes", han insistido tras lamentar la muerte de este "miembro muy querido del kibbutz Nir Oz" que perdió a su hijo el 7 de octubre.

"Obligación moral y ética"

"Israel tiene la obligación moral y ética de devolver a todos los asesinados para que reciban un entierro digno y de traer a todos los rehenes vivos a casa para su rehabilitación", han dicho en referencia a la muerte de los otros cinco cautivos. "El retorno inmediato de los 109 rehenes restantes sólo puede lograrse mediante un acuerdo negociado; el Gobierno israelí, con la ayuda de mediadores, debe hacer todo lo que esté a su alcance para concretar el acuerdo que está sobre la mesa actualmente", han concluido. El lunes los líderes israelíes se reunieron con Blinken, en su noveno viaje a la región desde el inicio de la guerra contra Gaza. Un día después, el alto funcionario estadounidense ha aterrizado en Egipto para reunirse con parte de los equipos mediadores en las negociaciones para un alto el fuego.

El sobrino de Munder, Shahar Mor, ha explicado que su tío Abraham estuvo vivo hasta el pasado mes de marzo. "La sangre está personalmente en las manos de Netanyahu", ha dicho al medio israelí Haaretz. "Tuvo muchas oportunidades de traerlos de vuelta y, si hubiera querido, estarían aquí", ha añadido. "Este caso no hace más que subrayar la urgencia y la necesidad de liberar a todos los que están vivos allí. No quiero más cadáveres. Las recuperaciones de cadáveres no me impresionan. Hay personas vivas por las que Israel no está haciendo todo lo posible para rescatarlas", ha denunciado. Con el rescate de estos cuerpos, de los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja más de un centenar de rehenes, de los que 34 estarían confirmados muertos; mientras que se han recuperado y llevado de vuelta a Israel los cadáveres de 30 secuestrados.

Otra escuela bombardeada en Gaza

Además, 116 cautivos han salido con vida de la Franja, la mayoría en el único acuerdo de tregua de una semana el pasado noviembre –105 rehenes fueron intercambiados por 240 presos palestinos– además de siete rescatados en operaciones militares del Ejército que se han cobrado decenas de vidas palestinas. Este martes alrededor de 39 palestinos han muerto, al menos una docena de personas en un ataque contra una escuela en la ciudad de Gaza. Dos niños se cuentan entre las víctimas mortales. El bombardeo de uno de los principales centros de evacuación de la capital gazatí, que acogía a 700 palestinos, ha vuelto a poner de manifiesto que no hay ningún lugar seguro en todo el enclave. En estos casi 11 meses de guerra, al menos 40.173 palestinos han muerto y miles siguen desaparecidos bajo los escombros.

Por su parte, la comunidad internacional se afana por lograr otro acuerdo de alto el fuego, que permita la liberación del resto de rehenes y detenga la operación militar israelí en Gaza. Con ese fin está de visita en la región Blinken, quien el lunes por la noche adelantó que Netanyahu aceptó la nueva propuesta de acuerdo e instó a Hamás a hacer lo mismo. Aunque el grupo ha mostrado sus reticencias hacia este nuevo borrador que, según dicen, sirve a las exigencias de Israel y anula lo acordado previamente, sin especificar cómo. Por ello, Blinken se ha desplazado este martes a Egipto donde se ha reunido con el presidente Abdelfatá el Sisi y el ministro de Exteriores. Sisi, a cargo de uno de los países mediadores, ha dicho después del encuentro que era hora de poner fin a la guerra y ha advertido sobre la expansión del conflicto en la región. Este miércoles Blinken viajará hasta Qatar, otro país mediador en el conflicto, para encontrarse con el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.