El 88% de Gaza está bajo órdenes de evacuación o control militar de Israel, según la ONU

El Ejército israelí expande sus operaciones. Tras la orden de evacuación para la ciudad de Deir el Balah, en el centro de la Franja de Gaza, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha alertado que el 88% del territorio del enclave ya se encuentra bajo órdenes de desplazamiento forzado de las tropas israelíes. Este domingo fue el día más letal para las personas que buscan ayuda humanitaria en los 21 meses de guerra contra Gaza, con al menos 85 personas asesinadas mientras se encontraban pidiendo asistencia en zonas designadas para tal. Otras 49 personas han muerto en el enclave este martes al cierre de la edición de este diario.

“Con esta última orden, el área de Gaza bajo órdenes de desplazamiento o dentro de zonas militarizadas por Israel ha aumentado al 87,8%, dejando a 2,1 millones de civiles hacinados en un fragmentado 12% de la Franja, donde los servicios esenciales han colapsado”, ha declarado el comunicado de OCHA. “Las estimaciones iniciales indican que entre 50.000 y 80.000 personas” se encontraban en la zona afectada por la amenaza, que “incluye varios almacenes humanitarios, cuatro clínicas de salud primaria, cuatro puntos médicos e infraestructura hídrica crítica”. La ONU ha advertido que la evacuación de Deir el Balah podría provocar el colapso de los servicios humanitarios en toda Gaza, en particular de su infraestructura hídrica, ya que allí se encuentran instalaciones claves que corren el riesgo de sufrir graves daños si Israel no permite que sigan funcionando y dejar sin agua potable a los forzosamente desplazados al sur.

Quejas de las familias de los rehenes

A su vez, las tropas israelíes han intensificado sus ataques en los campos de refugiados de Deir el Balah y al Bureji. Los bombardeos contra esta zona central del enclave son masivos. Entre sus ciudadanos, aumentan los temores de que la ciudad, que sufrió daños relativamente mínimos en comparación con otras áreas de la Franja, pueda sufrir una gran destrucción. Los tanques israelíes han entrado en los distritos sur y este de Deir el Balah por primera vez desde el 7 de octubre de 2023. Hasta ahora, las tropas habían evitado las operaciones terrestres en la ciudad debido a la preocupación por la presencia de rehenes israelíes retenidos allí por Hamás. "Estoy preocupada, como todas las familias de los rehenes", ha denunciado Ruhama Bohbot, cuyo hijo Elkana lleva retenido en la Franja desde el 7 de octubre de 2023.

"No tengo ni idea de por qué hacen esto ahora, cuando se supone que hay un acuerdo sobre la mesa", ha dicho durante una protesta, en referencia a los informes de un posible pacto por la tregua pronto. "Las familias de los rehenes están conmocionadas y alarmadas por estos informes", ha anunciado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado. "El pueblo de Israel no perdonará a nadie que, a sabiendas, haya puesto en peligro a los rehenes, tanto vivos como fallecidos; nadie podrá alegar que desconocía lo que estaba en juego", han declarado a la vez que exigen al primer ministro Binyamín Netanyahu, al ministro de Defensa Israel Katz y al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, que comparezcan esta tarde para "explicar claramente por qué la ofensiva en el área de Deir al-Balah no pone a los rehenes en grave riesgo".

Sin alto el fuego a la vista

Desde esta madrugada, al menos 49 palestinos han perdido la vida en todo el enclave, incluidos varios que han sido asesinados en la zona costera de Mawasi, considerada anteriormente una zona humanitaria por el Ejército israelí. Además, las alarmantes cifras de hambruna siguen al alza. “[Hay un] número cada vez mayor de personas que padecen desnutrición, y vemos que la situación está alcanzando niveles nunca antes vistos”, ha declarado el representante de la oficina de Palestina del Programa Mundial de Alimentos, Antoine Renard, a Al Jazeera. “Hay tal desesperación que la gente está dispuesta a arriesgar su vida solo para conseguir la ayuda que llega a Gaza”, ha añadido.

Los precios de los alimentos en Gaza están completamente disparados. Un kilo de harina cuesta actualmente 100 dólares, por ejemplo. Los bienes son extremadamente escasos. Esto provoca que muchas personas en Gaza no puedan comer a diario, sino cada tres días, lo que provoca desmayos, tal y como relata Renard. Solo un número muy limitado de comedores sociales sigue funcionando en el enclave. Por eso, miles de personas acuden a los puntos establecidos por las autoridades israelíes para que la polémica Fundación Humanitaria de Gaza reparta ayuda. Desde finales de mayo, más de 900 personas han muerto allí. La gran mayoría por disparos israelíes.

Mientras, nuevos informes surgen de que el acuerdo de alto el fuego en la Franja está al caer. Funcionarios israelíes han declarado a medios hebreos que esperan que Hamás acepte pronto las modificaciones a su propuesta. Su nuevo plan incluye concesiones israelíes sobre el despliegue de tropas durante la tregua propuesta de 60 días. Este fin de semana, el portavoz del ala militar de Hamás, Abu Obeida, dijo que Israel rechazó un acuerdo de alto el fuego que liberaría a todos los cautivos en Gaza y prometió que el grupo está preparado para una guerra prolongada si no hay pacto.

