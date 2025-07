Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel confirma que no extiende el visado del jefe de la ONU en Palestina

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha confirmado este domingo que no extenderá el visado del jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Palestina, Jonathan Whittall, a quien ha acusado de difundir "mentiras". "Todo tiene un límite", ha afirmado. "A raíz de una conducta tendenciosa y hostil contra Israel, que ha distorsionado la realidad, presentado informes falsos, difamado a Israel e incluso violado las propias normas de neutralidad de la ONU (...) he dado instrucciones de no prorrogar el visado de residencia del responsable de la oficina de la OCHA", ha publicado el jefe de la diplomacia israelí en su cuenta en la red social X.