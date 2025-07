Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Trump admite que la situación en Gaza "es un desastre"

Todos los niños malnutridos morirán si no se revierte situación, advierten ONG en Gaza

Trabajadores de varias ONG que trabajan en Gaza alertaron este martes de una hambruna que amenaza con "borrar generaciones" y aseguraron que todos los niños que ahora mismo están malnutridos van a morir a no ser que haya una reversión "inminente" de la situación.

"La llegada de unos pocos camiones no debe distraer al mundo de la catástrofe humanitaria que aún se está desarrollando aquí (...) Hasta el día de hoy, no he visto que la ayuda entre en Gaza de forma significativa ni constante", explicó desde Oxfam Ghada AlHaddad.