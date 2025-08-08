Las pruebas del horror en Gaza: imágenes y documentos acreditan que Israel dispara a niños en cabeza, pecho y abdomen

Decenas de niños palestinos de Gaza han muerto o han resultado gravemente heridos por disparos de bala del ejército israelí en la cabeza, el pecho o el abdomen, según los testimonios y las pruebas gráficas de media docena de médicos internacionales que han estado en la Franja y con los que ha hablado EL PERIÓDICO. Los doctores (de Estados Unidos, Reino Unido o España) han aportado a este diario un gran volumen de imágenes, en su mayoría demasiado crudas para publicar. El material incluye fotografías de las heridas de los menores o tomografías y rayos X en los que se identifica la posición de la bala para extraer en los casos en los que era operable, o instantáneas del proyectil ya extraído. También incluyen imágenes del registro de quirófano en los que consta, entre otros datos, nombre, edad y tipo de herida de los pacientes.

La cifra de pequeños muertos o gravemente heridos por disparos asciende muy probablemente a centenares o miles, si se suman los testimonios de decenas de médicos internacionales a medios como The Guardian, The New York Times o Al Jazeera, los primeros medios en desvelar esta práctica sistemática en Gaza. 28 niños mueren cada día en Gaza y más de 17.000 ya han muerto en la guerra, según UNICEF. Israel lanzó una guerra contra Hamás tras la matanza de al menos 1.139 israelíes el 7 de octubre de 2023 a manos del grupo islamista. Una ofensiva que está siendo investigada como “plausible” genocidio por la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional ha pedido la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por posibles crímenes de guerra.

“Siempre que hay tropas israelíes cerca, los niños reciben disparos en la cabeza de forma regular”, cirujano Feroze Sidhwa

Los doctores consultados aseguran que las heridas que han visto y tratado eran coherentes con los testimonios de los familiares, que describen disparos procedentes de francotiradores, de drones o de ametralladoras de los tanques israelíes. Denuncian un patrón repetido con casos diarios de menores muertos o heridos de bala. En su mayoría son niños adolescentes o preadolescentes, pero también hay bebés, como el caso reciente de uno fallecido por disparos en brazos de su madre, mientras esta se acercaba al punto de distribución de comida israelí en el sur de Gaza.

Los disparos no son, en todo caso, la causa más habitual de muerte para los menores gazatíes. El grueso fallece por las heridas de bomba o el colapso de edificios, o por la metralla, según se constata tanto en los diarios de quirófano aportados por los médicos a este periódico como en sus testimonios.

Israel no permite la entrada de prensa extranjera en Gaza, por lo que no es posible verificar cada incidente concreto. La práctica del ejército israelí de disparar contra niños no es nueva, y existen casos documentados de anteriores guerras e incursiones, sobre todo en Cisjordania, la otra zona palestina controlada por la Autoridad Nacional Palestina, según recuerda la organización de derechos humanos israelí B'tselem.

La organización de soldados veteranos por los derechos humanos Breaking the Silence interpreta, por su parte, que lo más probable es que estos disparos los realicen soldados bajo las órdenes de comandantes extremistas, a quienes tras la matanza del 7 de octubre de 2023 se les dio autonomía para decidir las pautas de disparo. Otros apuntan a la posibilidad de que los menores entraran sin saberlo en alguna de las llamadas kill zones, áreas sin delimitación clara donde se dispara a todo el que entre, según reveló el diario israelí Haaretz. O a que los niños fueran alcanzados por disparos masivos de los soldados contra concentraciones de palestinos. Las normas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) son secretas, recuerdan en la ONG Breaking The Silence. Las IDF no han respondido a la petición de información de este diario, pero en anteriores ocasiones ha rechazado que su ejército dispare contra civiles y mucho menos contra menores.

El diario del doctor Feroze Sidhwa

“En la Unidad de Cuidados Intensivos me encuentro con cuatro niños disparados en la cabeza: dos en la UCI de neurología y dos en la UCI principal", arranca el diario del cirujano estadounidense Feroze Sidhwa (Houston, 1982). “Todos están muriendo lentamente. Creo que están en situación de muerte cerebral. Las enfermeras me explican que a las familias aquí no se les habla de la muerte cerebral, porque no lo comprenden. Se les deja con el ventilador hasta que sufren un colapso cardiovascular. Asumo que algunos tienen heridas de metralla, pero estoy casi convencido de que tienen lo que parecen heridas de bala, y ninguno presenta ningún signo adicional que se esperaría tras una explosión”.

Sidhwa es un médico estadounidense que ha estado trabajando como voluntario en el Hospital Europeo de Gaza en dos ocasiones, la última entre marzo y abril de este año, a través de la Organización Mundial de la Salud. Atiende a EL PERIÓDICO por videoconferencia desde California. En las semanas que ha estado en la Franja, ha visto multitud de casos de niños con disparos. Asegura que todos los compañeros con los que ha hablado del tema le dijeron que es lo habitual.

Cuando regresó de su primer viaje, impactado por algo que no conseguía comprender, decidió contactar con decenas de doctores internacionales que habían sido voluntarios como él. Escribió a unos 80 sanitarios. De los 53 que le respondieron, 44 habían visto múltiples casos de niños con disparos en cabeza, pecho o abdomen. Esas tres ubicaciones son clave porque suelen ser mortales. Sidhwa publicó el resultado de esa pequeña encuesta y los testimonios en el diario The New York Times. “Siempre que hay tropas israelíes cerca, los niños reciben disparos en la cabeza de forma regular”, afirma durante la conversación. Cree que son disparos intencionados. “La mayoría de los familiares nos decían que los niños estaban jugando fuera o dentro de la tienda cuando fueron disparados. Y una madre a la que han disparado a su hijo en la cabeza no corre al hospital y miente al doctor que atiende a su hijo”. Sidhwa deja claro que no tiene intereses creados, que no es ni árabe ni palestino, sino solo un doctor que ha presenciado una matanza injustificada. Al estar bajo el paraguas de la OMS es, también, un testigo internacional que debe dar cuenta de lo presenciado.

El cirujano estadounidense Feroze Sidhwa (centro) durante operacion en Gaza en marzo 2025 / Cortesía: Feroze Sidhwa

“Esta noche he visto en la UCI a una niña de ocho años a la que han disparado en la cabeza, con las pupilas fijas y dilatadas”, prosigue en la entrada del 28 de marzo de 2024 de su diario. “Es una herida GSW (siglas de herida de bala) transcraneal. Definitivamente no sobrevivible [...] Algunos se han juntado para escuchar el concierto improvisado de un joven cantante. No sé lo que dice, pero todo el mundo sabe la canción. Es una experiencia surrealista escuchar a un hombre cantar y ver a todos disfrutando mientras se escuchan bombas al fondo y todo el edificio tiembla”. Su diario termina el 8 de abril: “Hemos salido esta mañana, todos tenemos un sentimiento crudo de que estamos abandonando a esta gente a una muerte lenta pero segura”.

El registro del doctor Incertis

El registro médico del anestesista español Raúl Incertis es una sucesión insoportable de fotos de cuerpos malheridos, desmembrados y aparentemente sin vida. Las acompaña de un pequeño párrafo de texto en el que describe la situación clínica del paciente. Ha sistematizado todo lo que ve en la que es su segunda visita como voluntario, que comenzó el 22 de abril y que sigue en curso. Está en el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur. Del centenar de imágenes y diagnósticos reflejados en su diario, media docena corresponden a menores ingresados por disparo de bala.

“Imagen 79: Misbah, de 9 años, es reoperada por neurocirujanos para tratar complicaciones derivadas de una extensa craniectomía realizada con anterioridad. Misbah fue herida de bala en la cabeza por el ejército israelí. Si sobrevive, lo hará con la mitad izquierda de su cuerpo permanentemente paralizada. (Jan Yunis, 30 de mayo de 2025)”.

“Imagen 123: Niño, de nombre y edad desconocidos, es atendido en Urgencias tras un ataque israelí. Presenta una herida penetrante en la cabeza, con daño cerebral y coma. El ataque, en el que se empleó artillería de tanque y balas de fusil, se produjo sobre población civil que esperaba un reparto de ayuda organizado por la ONU en Jan Yunis. Murieron más de 80 personas y fueron heridas alrededor de 200. (Jan Yunis, 17 de junio de 2025)”.

Incertis, médico valenciano de 42 años, nos cuenta por teléfono desde Gaza que en los últimos días han aumentado los ingresos de menores con herida de bala procedentes de los centros de reparto de comida. Israel ha impuesto un nuevo sistema de distribución militarizado, denominado Gaza Humanitarian Foundation, muy criticado por Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. El ejército dispara diariamente a los que se acercan, sin motivo aparente.

Raúl Incertis médico español en Gaza / Cortesía: Raúl Incertis

Ha matado a tiros a cerca de mil personas hambrientas y desarmadas, muchas de ellas menores, según denuncia la ONU. Israel niega que esté disparando, pero investigaciones de la cadena estadounidense CNN, entre otros medios, demuestran lo contrario.

“Te mando la radiografía de Falastin, una niña de año y medio. La disparó el ejército israelí el 19 de junio mientras se hallaba en los brazos de su madre, que esperaba la distribución de comida de la GHF. Se ve la bala en el tórax”, actualiza por mensaje de Whatsapp este doctor.

Falastin, niña de 1 año y medio. Fue disparada por el ejército israelí el 19 de junio mientras se hallaba en los brazos de su madre, quien esperaba la distribución de comida de la GHF en Gaza. / Cortesía: Raúl Incertis

“Por aquí seguimos recibiendo a diario a niños disparados, ya sea por fusil o por dron. Todos los días recibimos heridos de bala de francotiradores israelíes. No son balas perdidas. Luego está el uso de los cuadricópteros [drones armados de cuatro hélices]: primero bombardean la zona humanitaria de Al-Mawasi, luego atacan con esos drones”.

Imagen de una bala extraída del cuerpo de un niño en Gaza / Cortesía: Raúl Incertis

“Imagen 90: Bala israelí encontrada en el cuerpo de Abdul Rahman, de 16 años, tras ser extraída por los cirujanos. Presentaba heridas de bala en tórax y abdomen. Abdul Rahman fue atacado mientras esperaba recibir comida del centro de distribución de comida que los israelíes, junto con una compañía estadounidense, han habilitado en Rafah. (Jan Yunis, 3 de junio de 2025)”.

Un experto militar en análisis de proyectiles estima por las fotografías enviadas que esas "balas" son del estándar OTAN, utilizado por el ejército israelí tanto en sus fusiles como en las ametralladoras israelíes de calibre 7,62 (las FN MAG belga o las IWI Negev 7).

Incertis sugiere acercarse al quirófano para mandarnos fotografías del libro de registro donde se apuntan los ingresos. Muestran que los disparos de bala a niños no son una excepción, sino una norma: Shahd Qudeih,10 años, herida de bala; Abdalá Salama, 15 años, herida de bala; Anhar Abu Ali, 9 años, herida de bala; Omar Abu Musa, 9 años, herida de bala; Imán Udwan, 13 años, herida de bala…

Foto del registro de quirófano con la entrada del paciente por herida de bala Omar Abu Musa de nueve años. / Cortesía: Raúl Incertis

Como muchos de los otros médicos voluntarios en Gaza, Incertis ha estado en muchas zonas de guerra: Afganistán, Yemen y Líbano. Ahora está en Gaza con la ONG canadiense GLIA Equal Care y que hizo su anterior estancia con Médicos Sin Fronteras. Y, como el resto, dice que nunca ha visto nada igual. Esto es otro nivel de matanza, especialmente contra los niños.

Mira sobrevivió a un disparo entre ceja y ceja

La médico estadounidense Mimi Syed (Chicago,1980) sostiene que Israel dispara a niños palestinos en Gaza de forma constante e intencionada. El patrón es claro, subraya. Solo ella tiene registro de al menos 18 niños ingresados en el hospital Nasser por disparos de bala en cabeza, pecho y abdomen de la primera de sus dos estancias, en agosto de 2024. La mayoría murió.

La médico estadounidense Mimi Syed en Gaza / Cortesía: Mimi Syed

Recuerda el caso de Adam Sahid, un niño de 8 años que, según el testimonio de su tío, recibió un disparo desde un tanque israelí mientras jugaba fuera de la tienda de campaña donde vivía. Ella pudo sacar la bala del abdomen y salvarle la vida.Insiste, como otros médicos, en que no está de ningún lado del conflicto. No soy árabe ni musulmana, dice, pero sí madre y doctora.

Bala extraida del abdomen del niño palestino Adam Sahid por la doctora Mimi Sayed / Cortesía: Mimi Syed

Comienza a hablar de una de las pequeñas pacientes a las que salvó, y que le robó el corazón: Mira Al-Darini, una niña de cuatro años.

La cría llegó al hospital el 24 de agosto de 2024. Un cuadricóptero le había disparado entre ceja y ceja mientras jugaba fuera de la tienda donde se refugiaba con su familia, en la zona humanitaria de Al Mawasi, según el testimonio de su padre. Mucha más gente llegó ese mismo día, con disparos de francotiradores o de drones. Lo llaman “incidente con gran número de heridos”.

“Desgraciadamente, como los recursos son tan escasos, a todos los que llegan con una herida en la cabeza, como tienen mal pronóstico, se los deja morir de forma natural. Pero vi que ella aún se movía. Pude estabilizarla y la operamos”, dice en videollamada con este diario desde su casa en Seattle (Estados Unidos).

Mira Al-Darini, una niña de cuatro años salvada tras un disparo en Gaza. / Cortesía: Mimi Syed

La salvó. Ahora Mira puede hablar y caminar, aunque tiene medio lado de su cuerpo muy débil. Su madre sufrió la amputación de una pierna en un ataque posterior. Necesitan ser evacuados, clama la doctora, porque el orificio de la bala de la niña se infecta continuamente.

Décadas de disparos comprobados contra niños palestinos

Israel ocupa o cerca militarmente el grueso del territorio palestino (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este). En Cisjordania, expande sin freno sus colonias ilegales, que son hogar ya para alrededor de 700.000 israelíes. Desde hace décadas, realiza incursiones frecuentes en las principales ciudades y campos de refugiados palestinos. Son incursiones antiterroristas, según las IDF, pero en ellas los civiles salen siempre mal parados. Solo en 2023, antes del 7 de octubre, Israel había matado a 250 palestinos en Cisjordania, de ellos 46 niños y niñas.

Muchos mueren por disparos de francotiradores israelíes. La presencia de prensa en esa zona hace más fácil conocer los casos y las circunstancias por nombre y apellidos. En noviembre de 2023, el niño de ocho años Adam Al-Ghul y el de 15 Bassem Abu Al-Wafa murieron por disparos de francotiradores israelíes en Yenín.

Two Palestinian children were killed by Israeli forces on Wednesday morning during their ongoing raid in the occupied West Bank city of Jenin and its refugee camp.



The Palestinian Ministry of Health identified the two boys killed as nine-year-old Adam Samer Al-Ghoul and… pic.twitter.com/AhF3xjokC7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 29, 2023

En enero de este año, el niño de 11 años Saddam Rajab resultó herido por el disparo de otro francotirador israelí mientras estaba en la puerta de su casa en el campo de refugiados de Nour Shams, en Tulkarem.

“Matar a niños se ha convertido en algo rutinario en Cisjordania”, dice la asociación de derechos humanos israelí B’tselem, que tiene un nutrido registro de las atrocidades cometidas por su ejército. La lista es larga: el 7 de octubre de 2024, soldados israelíes dispararon con munición real a niños que les lanzaban piedras en Qalandia, y mataron a Hatem Gheith, de 12 años; una semana después, soldados de la policía fronteriza dispararon mortalmente contra Rayan a-Sayed, de 14 años. La siguiente semana, le tocó a Abdallah Hawash, de 11 años, que también había lanzado piedras contra los soldados en Nablús…

En Gaza, la situación es aún peor. Según UNICEF, Israel ha matado o herido a 50.000 niños desde el pasado 7 de octubre. Un niño cada 20 minutos.

Suscríbete para seguir leyendo