Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado de Palestina

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que Francia reconocerá al Estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

"Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, he decidido que Francia reconozca el Estado de Palestina", anunció Macron a través de su cuenta de la red social X, en la que compartió la carta remitida al dirigente palestino.

El mandatario adelantó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU del próximo septiembre.

"Construir el Estado de Palestina"

En su misiva, Macron abogó por "finalmente construir el Estado de Palestina, asegurar su viabilidad y permitir que, aceptando su desmilitarización y reconociendo plenamente a Israel, participe en la seguridad de todos en Oriente Próximo. No hay alternativa". Para el presidente galo, "es necesario garantizar la desmilitarización de Hamás" para poder "asegurar y reconstruir Gaza".

"Los franceses quieren la paz en Oriente Próximo. Nos corresponde a nosotros, los franceses, junto con los israelíes, los palestinos y nuestros socios europeos e internacionales, demostrar que es posible", agregó Macron, quien dijo que "la urgencia" en este momento es que pare la guerra en Gaza y que su población civil sea atendida.

El anuncio de Macron se produjo pocos días antes de la conferencia que tendrá lugar en Nueva York, del lunes al miércoles próximos, para promover la solución de dos estados, palestino e israelí, al conflicto de Oriente Medio, y bajo la presidencia conjunta de Francia y Arabia Saudí.

La respuesta de Israel

El viceprimer ministro israelí, Yariv Levin, calificó este jueves la decisión del presidente francés como una "mancha en la historia francesa" y "una ayuda directa al terrorismo". "La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, y ni siquiera la declaración del presidente Macron podrá cambiar eso", aseguró Levin, en un mensaje a través de su canal de Telegram.

Como "respuesta de justicia histórica a la vergonzosa decisión del presidente francés", el viceprimer ministro, que es también el ministro de Justicia de su país, aseguró que "es hora" de aplicar la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, también reaccionó a la decisión de Macron en X, donde compartió un video en el se ve a la primera dama francesa, Brigitte Macron, dándole una bofetada al aterrizar en Vietnam y añadió: "He aquí la respuesta apropiada a su reconocimiento de un Estado palestino como recompensa al terrorismo de Hamás".