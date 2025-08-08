Las "pausas humanitarias" no palían la hambruna en Gaza ni detienen los ataques de Israel

Una "gota" de ayuda humanitaria apenas cambia nada en el "océano" de necesidades de la Franja de Gaza. Así mismo lo ha denunciado Naciones Unidas. La recolección de más de 100 camiones de asistencia por parte de sus equipos en el enclave palestino "representa un avance", ha señalado este domingo Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, "pero se necesita una gran cantidad de ayuda para evitar la hambruna y una crisis sanitaria catastrófica". Antes de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, que ya ha arrasado con casi 60.000 vidas palestinas, se necesitaban una media de 500 camiones al día para paliar las necesidades de los gazatíes.

"Celebramos la decisión de Israel de apoyar un aumento de la ayuda durante una semana, que incluye el levantamiento de las barreras aduaneras para alimentos, medicamentos y combustible procedentes de Egipto, y la designación de rutas seguras para los convoyes humanitarios de la ONU", ha explicado Fletcher, a la vez que aplaudía que el domingo "parecían haberse flexibilizado algunas restricciones de movimiento". Las agencias de Naciones Unidas insisten en estar preparadas para introducir hasta 700 camiones con ayuda al día. No obstante, las informaciones que llegan desde el enclave —donde Israel prohibe la entrada de la prensa extranjera, y mata de forma sistemática a los periodistas palestinos— señalan que, por segundo día consecutivo, menos de 100 camiones han entrado en la Franja.

Necesidad de una tregua

Más allá de este mínimo progreso, la situación en el enclave sigue siendo catastrófica. "Una de cada tres personas en Gaza no ha comido en días; hay personas que reciben disparos simplemente intentando conseguir comida para sus familias; los niños se están consumiendo", ha recordado Fletcher. Desde Naciones Unidas, exigen "una acción sostenida y rápida", que incluya autorizaciones más rápidas, que se permitan múltiples viajes por día a los cruces, rutas seguras que eviten zonas concurridas donde la ayuda puede ser saqueada, y el fin de los ataques a las personas que se reúnen para buscar comida. A parte de estas medidas que deberían aplicarse de inmediato, las organizaciones internacionales expresan la urgencia de alcanzar un alto el fuego permanente para salvar miles de vidas que están en riesgo.

Archivo - Imagen de archivo de un convoy con ayuda humanitaria a la espera de entrar en la Franja de Gaza. / Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

En los últimos 21 meses, ya han muerto 147 personas de hambre en el enclave palestino, incluidos 88 niños. A lo largo de este 2025, el ministerio de Salud gazatí ha registrado 74 muertes por inanición, 63 de las cuales han ocurrido este mes de julio, según la Organización Mundial de la Salud. El coordinador de actividades gubernamentales en los territorios de Israel, la unidad del Ejército responsable de coordinar la ayuda que entra en Gaza, ha anunciado que este domingo 120 camiones de ayuda accedieron al enclave y fueron distribuidos por la ONU y otras agencias internacionales. También ha dicho que 180 camiones más han entrado y que ahora están "en espera de ser recogidos y distribuidos", con cientos más esperando en la frontera.

De nuevo, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha afirmado que "no hay hambruna" ni "ninguna política de hambruna" impuesta por Israel en Gaza, desmintiendo los informes sobre el aumento de muertes por desnutrición causadas por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, que ya dura meses. En cambio, en la Casa Blanca, se percibe un mínimo cambio. El presidente estaodunidense, Donald Trump, ha declarado este lunes que la prioridad número uno en Gaza era alimentar a la población, ya que "hay mucha gente muriendo de hambre". Trump ha respondido a una pregunta de los periodistas sobre si estaba de acuerdo con la afirmación de Netanyahu de que no hay hambruna en Gaza: "basándome en la televisión, diría que no particularmente, porque los niños parecen tener mucha hambre".

Ataques pese a las "pausas"

Las organizaciones internacionales con presencia sobre el terreno y a los propios gazatíes insisten en que las necesidades en el enclave son enormes. El Programa Mundial de Alimentos ha dicho que sólo en la ciudad de Gaza uno de cada cinco niños sufre desnutrición. Allí mismo, un ataque israelí ha alcanzado un apartamento matando a una persona e hiriendo a otras, después de que un bombardeo contra un edificio residencial de la capital del enclave matara a tres personas. El sábado por la noche el Ejército israelí anunció que aplicaría pausas humanitarias para permitir la entrada de ayuda en tres zonas y la ciudad de Gaza era una de ellas. Desde entonces, no se han dejado de registrar ataques.

Israel dice que a lo largo del domingo entraron a Gaza 120 camiones con ayuda / s

Este lunes los ataques israelíes han matado en todo el enclave a 65 personas, 23 de las cuales eran solicitantes de ayuda. La oficina de medios del Gobierno de Gaza ha alertado de que decenas de miles de bebés podrían morir sin leche de fórmula. "Hay más de 40.000 bebés menores de un año en Gaza que actualmente corren el riesgo de una muerte lenta debido a este brutal y asfixiante bloqueo", ha declarado la oficina, acusando a Israel de bloquear la entrada del producto durante 150 días. En los últimos días, al menos dos niños, incluido uno de cinco meses, han muerto por hambre en Gaza. Según su padre, la bebé fallecida necesitaba leche de fórmula especializada a la que su familia no podía acceder en Gaza.

Lanzamientos aéreos

Otra de las alternativas que ha lanzado Israel este fin de semana son los lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria. Durante la primera jornada este domingo, al menos 11 personas resultaron heridas al arrojar desde aviones israelíes palés con ayuda sobre tiendas de campaña para personas desplazadas. Este lunes, el periodista palestino Anas al Sharif ha explicado en X la situación dentro del enclave. "La mayoría de los lanzamientos aéreos aterrizan en zonas controladas por la ocupación israelí; los camiones de ayuda no han entrado, y los que lo hicieron fueron saqueados cerca de posiciones israelíes; los civiles hambrientos no recibieron nada. Las afirmaciones de "acabando con la hambruna" son mentiras que solo benefician a la ocupación", ha dicho, en referencia a Israel.

Este lunes, por primera vez en casi 22 meses de brutal ofensiva militar, dos importantes grupos de derechos humanos en Israel han afirmado que las acciones de su gobierno en Gaza constituyen genocidio. "Es nuestro deber y responsabilidad decir la verdad: el genocidio está ocurriendo, aquí y ahora", ha dicho la histórica oenegé B'Tselem, que lleva décadas documentando las violaciones de derechos humanos por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados. “Ciudades enteras arrasadas; infraestructura médica, educativa, religiosa y cultural destruida sistemáticamente; dos millones de palestinos desplazados por la fuerza con el objetivo de expulsarlos de Gaza; y, por supuesto, hambruna y asesinatos masivos: todo esto constituye un intento explícito de destruir a la población de Gaza e imponer condiciones de vida tan catastróficas que la sociedad palestina no pueda seguir existiendo allí”, ha declarado, tras publicar el informe 'Nuestro genocidio', junto a la oenegé israelí Médicos por los Derechos Humanos.

