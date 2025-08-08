El Reino Unido reconocerá el Estado palestino en septiembre a menos que Israel alcance un alto el fuego en Gaza

El Reino Unido reconocerá el estado Palestino en la próxima Asamblea General de la ONU, prevista para el próximo septiembre, a menos que Israel acuerde un alto el fuego en Gaza. La decisión ha sido confirmada este miércoles por el primer ministro británico, Keir Starmer, tras mantener una reunión de emergencia con su gabinete en Downing Street para analizar la catastrófica situación humanitaria en la Franja. Además de la necesidad de acordar un alto el fuego, Starmer ha exigido a Israel que se comprometa a lograr "la paz a largo plazo" permitiendo que las Naciones Unidas reanuden “sin demora” el suministro de ayuda humanitaria y garantizando que no habrá anexiones en Cisjordania.

“El pueblo palestino ha soportado un sufrimiento terrible. Ahora, en Gaza, debido a un catastrófico fallo en la ayuda humanitaria, vemos bebés hambrientos, niños demasiado débiles para mantenerse en pie: imágenes que permanecerán con nosotros toda la vida. El sufrimiento debe terminar”, ha asegurado Starmer en una breve declaración ante los medios. El primer ministro ha justificado este paso alegando que la solución de los dos estados “está mucho más lejos de lo que ha estado en muchos años”. En caso de que Israel no acceda a los términos fijados, el Reino Unido se sumará a Francia, país que ya anunció que reconocerá el Estado palestino en septiembre.

El paso anunciado por Starmer parece inevitable, ya que el Gobierno israelí no ha mostrado ninguna intención de ceder ante la presión internacional. El Ministerio de Exteriores hebreo ha rechazado la declaración del primer ministro y ha asegurado que provocará el efecto contrario al deseado. “El cambio de postura del Gobierno británico en este momento, tras la iniciativa francesa y las presiones políticas internas, constituye una recompensa para Hamás y perjudica los esfuerzos por lograr un alto el fuego en Gaza y un marco para la liberación de los rehenes”, ha señalado en un comunicado.

Plan de paz

A pesar de la escasa voluntad de Israel, el Gobierno británico está trabajando en un plan de paz a largo plazo, en colaboración con Francia y Alemania, basado en la retirada del ejército hebreo de la Franja y en la entrega de las armas por parte de Hamás, así como su renuncia a participar en cualquier futuro Gobierno en el enclave. La principal prioridad, sin embargo, es mejorar cuanto antes la situación en el terreno, algo que incluye la liberación de los rehenes que siguen en manos de la organización terrorista y la entrega de ayuda humanitaria. El Reino Unido está participando en la entrega por aire de alimentos y suministros básicos, pero Starmer ha alertado de que este abastecimiento también debe realizarse por tierra, con la entrada de al menos 500 camiones diarios.

El primer ministro ya había endurecido el tono con Israel en las últimas semanas a raíz de las imágenes que llegan desde la Franja, las cuales él mismo ha calificado de “espantosas”, y había insistido en los últimos días en la necesidad de poner fin al hambre y la denegación de ayuda humanitaria al pueblo palestino, algo que ya trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su encuentro de este lunes en Escocia. El propio Trump llegó a reconocer en ese encuentro que Israel tiene “mucha responsabilidad” en el bloqueo de alimentos y otros productos básicos y aseguró que existe una “auténtica hambruna” en Gaza, algo que “no se puede falsear”.

Presión interna

La decisión de Starmer responde a la creciente presión internacional y pretende contentar al mismo tiempo a una parte importante de su propio partido, que le había exigido reconocer cuanto antes el Estado palestino. Más de 220 miembros de la Cámara de los Comunes, de los cuales más de la mitad son laboristas, firmaron una carta la semana pasada reclamando al primer ministro que diera este paso, mientras que otros miembros destacados de su Gobierno, entre ellos la viceprimera ministra, Angela Rayner, o el ministro de Sanidad, Wes Streeting, también se han mostrado a favor.

La reunión del Gobierno laborista se ha producido el mismo día del lanzamiento de la alerta de Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), una herramienta respaldada por la ONU, que ha indicado que “el peor escenario posible de hambruna” está teniendo lugar en Gaza y ha advertido de que sólo “una acción inmediata” para poner fin a las hostilidades y un acceso humanitario “sin obstáculos y a gran escala” permitirá detener más muertes y “un sufrimiento humano catastrófico”. El Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, ha elevado la cifra de muertos a más de 60.000, de los cuales más de la mitad son mujeres, niños y ancianos.

