Decenas de miles de israelíes protestan contra el plan de Netanyahu en Gaza

Decenas de miles de israelíes salieron este sábado a las calles de Tel Aviv para protestar por la decisión del Gobierno de Israel de expandir su ofensiva en la Franja de Gaza y para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con el grupo islamista Hamás. "Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos", dijo durante la protesta Lishay Miran Lavi, esposa del rehén israelí Omri Miran, en declaraciones compartidas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Según el Foro, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 100.000 personas se sumaron hoy a la protesta semanal en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. En imágenes del evento se ven calles repletas de personas, muchas ondeando la bandera israelí o banderas amarillas, el color del movimiento para pedir la liberación de los rehenes.

Nira Sharabi, esposa del rehén israelí Yossi Sharabi, que murió en un ataque aéreo del Ejército israelí contra Gaza, aseguró que su marido perdió la vida "por la intensidad del conflicto". "Yossi podría haber vuelto a nosotros si hubieran traído a todos de vuelta rápido y de forma decisiva(...). Ninguna mujer debería experimentar lo que yo he experimentado", dijo Sharabi ante los manifestantes.

Expandir la ofensiva

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí, con autoridad para tomar decisiones sobre el curso de la guerra, aprobó el viernes de madrugada un plan del primer ministro, Binyamín Netanyahu, para expandir su ofensiva y conquistar la ciudad de Gaza, donde se estima que viven un millón de palestinos, muchos desplazados.

El plan ha sido rechazado por las familias de los rehenes israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos, según las estimaciones de Israel) y criticado por el Ejército, que teme que la expansión de los combates ponga en riesgo las vidas de los rehenes y lleve a sufrir grandes bajas entre las filas de unas fuerzas armadas que llevan casi dos años combatiendo.

La Autoridad Palestina criticó duramente el sábado la decisión del Gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en Gaza, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de ayuda humanitaria. Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el portavoz presidencial de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que las medidas del Gobierno israelí constituyen "un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad". También pidió a "la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión, permita la entrada de ayuda y trabaje diligentemente para que el Estado de Palestina pueda asumir todas sus responsabilidades en la Franja de Gaza", informó Wafa.

En el mismo sentido, Rusia condenó el sábado el plan israelí, asegurando que podría agravar la "catástrofe humanitaria" en el enclave palestino. "La aplicación de tales decisiones y planes, que provocan condena y rechazo, corre el riesgo de empeorar la ya dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los signos de una catástrofe humanitaria", indicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.