Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar su ofensiva en Gaza y vencer a Hamás

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, se ha dirigido a la prensa este sábado para “combatir las mentiras y difundir la verdad”, tras anunciar este jueves la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza.

El anuncio de esta ambiciosa operación ha generado una fuerte oposición en la comunidad internacional, que ha expresado su rechazo por los efectos que tendrá sobre los más de dos millones de gazatíes que ya enfrentan desplazamientos forzados y miseria.

Netanyahu ha matizado que su “objetivo no es el de ocupar Gaza, sino de liberarla de Hamás”. Para ello, ha establecido cinco principios para acabar con la guerra, que pasan por el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la garantía de la seguridad del estado hebreo y el establecimiento de una administración civil no israelí, sin vínculos con el grupo terrorista ni con la Autoridad Nacional Palestina.

“No queremos quedarnos en Gaza”

Una de las incógnitas que surgió tras el anuncio de la toma militar de Gaza, en una entrevista del mandatario israelí concedida a Fox News, fue si esta nueva operación implicaría la ocupación y anexión definitiva de toda la Franja de Gaza al Estado de Israel.

“No queremos quedarnos en Gaza, al menos ese no es mi objetivo”, ha asegurado el primer ministro israelí. No obstante, su visión no es compartida por la oposición parlamentaria ni por las familias de los rehenes, que ven este nuevo plan como un paso más en la guerra y no como su final. Tampoco cuenta con el respaldo de los sectores ultras que forman parte de su gobierno, quienes consideran que se trata de una propuesta descafeinada por no incluir planes para establecer colonias israelíes en Gaza.

Netanyahu ha delimitado en un mapa las zonas donde pretende ampliar la ofensiva militar, entre ellas la ciudad de Gaza y los “campos centrales” y ha alegado que el 75 % de la Franja ya está bajo control israelí y que la destrucción de los “bastiones de Hamás” que, según él, aún resisten en estos puntos del territorio, es la única forma de poner fin a la guerra.